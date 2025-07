Mercato : Alassane Pléa (ex-OL) file au PSV Eindhoven

Après une belle histoire au Borussia Mönchengladbach, l'ancien attaquant de l'OL, Alassane Pléa, va découvrir l'Eredivisie avec le PSV Eindhoven.

Formé à l'OL en 2009, Alassane Pléa n'a disputé que 12 matchs avec l'équipe première (un but). Le club rhodanien l'a alors envoyé en prêt à l'AJ Auxerre entre janvier et juin 2014 : trois réalisations et une passe décisive en seize rencontres. Après cette courte expérience, il a signé, presque dans la foulée, à l'OGN Nice en août de la même année.

Avec les Aiglons, l'international français (une sélection) s'est révélé au grand public avec des statistiques remarquables et remarquées : 44 buts et 23 offrandes en 135 affrontements. De quoi attirer les convoitises du Borussia Mönchengladbach qui a déboursé 23 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant en juillet 2018. En Allemagne, l'ancien joueur de l'OL a rayonné avec 68 buts et 53 passes décisives en 236 matchs.

Une nouvelle aventure pour Alassane Pléa

Ce jeudi 17 juillet, le PSV Eindhoven a officialisé le transfert d'Alassane Pléa pour un montant de 3 millions d'euros. "J’ai hâte de retrouver mes coéquipiers, et j’ai entendu dire qu’on allait bientôt faire un barbecue ensemble. Un bon début. Quand mon agent m’a appelé pour me parler de l’intérêt du PSV, j’ai tout de suite dit oui. Je n’ai entendu que du bien du club, et je connais aussi l’entraîneur : Monsieur Bosz. J’aime sa philosophie et sa manière de jouer. Et c’est un petit plus qu’il parle français. En même temps, le coach était aussi très enthousiaste à propos de mes qualités. Bref, c’est une très bonne entente", a déclaré le joueur de 32 ans suite à son arrivée dans le club néerlandais.

Il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le dernier champion des Pays-Bas. L'attaquant français sera sous les ordres de l'ancien entraîneur de l'OL, Peter Bosz (2021-2022). Un projet intéressant pour Alassane Pléa.