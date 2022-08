Mercato : Alassane Pléa (ex-OL) prolonge au Borussia Mönchengladbach

Courtisé par plusieurs écuries cet été, Alassane Pléa a finalement prolongé l'aventure au Borussia Mönchengladbach. L'ex-Lyonnais est désormais lié au club allemand jusqu'en 2025.

Son club ne voulait pas s'en séparer. À un an du terme de son contrat, Alassane Pléa ne manquait pas de courtisans cet été. Après une saison marquée par 10 buts et six passes décisives en Bundesliga, l'international français (une seule sélection) était dans le viseur de son ancien club, Nice, et de l'Olympique de Marseille, à en croire les informations de L'Equipe.

Deux saisons supplémentaires

En Angleterre, Everton semblait prêt à sortir le chéquier (environ 10 millions d'euros) pour s'offrir le bail du joueur de 29 ans. Mais pour le Borussia Mönchengladbach, il n'en était pas question. Ce vendredi, le club allemand a annoncé avoir trouvé un accord avec l'ex-Lyonnais autour d'une prolongation de contrat. Arrivé en Allemagne à l'été 2018, l'attaquant formé dans le Rhône a rempilé pour deux saisons avec Gladbach, soit jusqu'en 2025, avec une année supplémentaire en option.