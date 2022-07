Mercato : Alassane Pléa (ex-OL) pourrait revenir en Ligue 1

Formé à l'OL, Alassane Pléa évolue depuis 2018 au Borussia Mönchengladbach. À un an de la fin son contrat, l'ancien Lyonnais pourrait faire son retour dans le championnat de France.

Les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à l'Olympique lyonnais lui ont peut-être donné des idées. Formé dans le Rhône, Alassane Pléa avait rejoint l'Académie de l'OL en 2009, à ses 16 ans, avant d'être lancé chez les professionnels en octobre 2012 par Rémi Garde. Après seulement 12 rencontres disputées pour l'équipe première de son club formateur, le natif de Lille s'était engagé pour l'OGC Nice en 2014. Quatre années après avoir confirmé les espoirs placées en lui, l'ex-Lyonnais avait posé ses valises outre-Rhin, au Borussia Mönchengladbach, pour 25 millions d'euros.

Nice et l'OM seraient intéressés

À un an de la fin son contrat, et après une saison marquée par 10 buts et six passes décisives en Bundesliga, l'international français (une seule sélection) songerait à revenir en Ligue 1. D'après les informations de L'Equipe, son ancien club, Nice, se renseignerait à son sujet pendant que l'Olympique de Marseille aurait également coché son nom. L'été de tous les retours en France ? À noter qu'Everton, en Angleterre, suivrait aussi ce dossier avec attention.