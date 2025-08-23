Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham

Révélation surprise de la Suisse à l'Euro 2025, Leila Wandeler veut en profiter pour s'imposer à l'échelle professionnelle. L'attaquante quitte l'OL Lyonnes pour West Ham.

Après un Euro 2025 surprise, mais dans lequel elle avait fait bonne figure, Leila Wandeler avait rapidement repris la préparation avec l'OL Lyonnes. Une volonté de convaincre Jonatan Giraldez de lui laisser une chance dans l'effectif pléthorique des Fenottes ? Peut-être bien, mais cela n'a clairement pas fonctionné. Absente des trois amicaux disputés depuis le début de l'été, la Suissesse a choisi d'exporter son talent ailleurs. Ce samedi, le club lyonnais a informé du départ de Leila Wandeler, deux ans après son arrivée à Décines.

Un but avec l'OL Lyonnes

À 19 ans, la native de Fribourg en Suisse va découvrir le championnat anglais avec West Ham. Ayant disputé trois matchs avec l'OL Lyonnes après avoir été lancée dans le grand bain par Sonia Bompastor, Leila Wandeler avait réussi à débloquer son compteur but la saison passée face au FC Nantes. Elle quitte donc la France avec deux titres de championnes de France.