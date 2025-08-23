Actualités
Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l'OL
Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l’OL (@OLAng’Elles)

Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Révélation surprise de la Suisse à l'Euro 2025, Leila Wandeler veut en profiter pour s'imposer à l'échelle professionnelle. L'attaquante quitte l'OL Lyonnes pour West Ham.

    Après un Euro 2025 surprise, mais dans lequel elle avait fait bonne figure, Leila Wandeler avait rapidement repris la préparation avec l'OL Lyonnes. Une volonté de convaincre Jonatan Giraldez de lui laisser une chance dans l'effectif pléthorique des Fenottes ? Peut-être bien, mais cela n'a clairement pas fonctionné. Absente des trois amicaux disputés depuis le début de l'été, la Suissesse a choisi d'exporter son talent ailleurs. Ce samedi, le club lyonnais a informé du départ de Leila Wandeler, deux ans après son arrivée à Décines.

    Un but avec l'OL Lyonnes

    À 19 ans, la native de Fribourg en Suisse va découvrir le championnat anglais avec West Ham. Ayant disputé trois matchs avec l'OL Lyonnes après avoir été lancée dans le grand bain par Sonia Bompastor, Leila Wandeler avait réussi à débloquer son compteur but la saison passée face au FC Nantes. Elle quitte donc la France avec deux titres de championnes de France.

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      chignol - sam 23 Août 25 à 12 h 30

      Elle me semblait assez prometteuse, mais nous avons un effectif tellement pléthorique...
      Bonne chance à elle en tout cas.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à plus de coulisses 12:30
    Leila Wandeler, attaquante de la réserve de l'OL
    Mercato : Wandeler quitte l'OL Lyonnes pour West Ham 11:45
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly finalement bien du voyage 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL 10:15
    Joel Asoro face à Clinton Mata lors d'OL - Metz
    OL – Metz : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    OL - Metz : un seul changement par rapport à Lens ? 08:46
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Après le 3-4-3 lensois, l’OL va se frotter au 5-3-2 messin 08:00
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Première Ligue : le derby féminin ASSE - OL le 20 septembre (17h) 07:30
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL)
    OL - Metz : Tolisso bien présent dans le groupe, première pour Greif 22/08/25
    Tarciane, joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane va rejoindre le groupe ce samedi pour le stage 22/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Ligue 1 : Metz se prépare à un gros défi au Parc OL 22/08/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Après l'équipe de France U17, Doganay, Negri et Hamdani retrouvent l'OL 22/08/25
    Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
    OL - Médias : TKYDG de retour lundi avec Amaury Barlet comme invité 22/08/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : les U17, U19 et la réserve lancent leur saison ce week-end 22/08/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Content d'avoir enfin tout mon groupe" 22/08/25
    Jessy Deminguet, milieu du FC Metz.
    OL - Metz : Deminguet et Sabaly incertains côté messin 22/08/25
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire contre Brest avec les supporters
    OL - Metz : la barre de 50 000 spectateurs atteinte ? 22/08/25
    Facundo Medina, défenseur de l'OM
    Ligue 1 : l’OM privé de Medina pour le choc des Olympiques face à l’OL 22/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut