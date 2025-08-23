Actualités
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à plus de coulisses

  • par Lirone Nabet

    • Présent en conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca s’est exprimé avant le match entre l’OL et Metz. L’entraîneur lyonnais a partagé son point de vue sur l’évolution de la relation entre les clubs et le public.

    La Ligue 1 a lancé en début de saison son nouveau projet baptisé Ligue1+. L’idée est de proposer aux supporters un accès inédit aux coulisses, notamment avec des images et des vidéos dans les vestiaires ou encore des contenus exclusifs autour des matchs. Cette volonté de moderniser l’approche médiatique du championnat continue de faire réagir les acteurs du terrain. Paulo Fonseca s’est montré réceptif : "Je pense qu’aujourd’hui, la société a changé. Les gens veulent voir autre chose, comme ce qui se passe avant ou après les matchs. Nous devons comprendre que les choses évoluent et être plus ouverts pour montrer différemment notre travail."

    Un lien plus fort avec les supporters

    Pour l’entraîneur de l’OL, cette ouverture pourrait renforcer le lien entre clubs et spectateurs. Selon lui, l’exemple des séries documentaires, très présentes sur Netflix, illustre bien ce besoin. "Nous pouvons voir beaucoup de série sur Netflix, voir le travail des équipes. J’imagine alors les personnes qui ne sont pas dans les vestiaires. Je pense qu’il est important de répondre à cette envie de voir des choses différentes. Je suis positif et je pense que l'on doit être plus ouvert à cette situation", a conclu Fonseca.

    Des propos qui s’inscrivent dans la volonté affichée par la Ligue 1 de se rapprocher du public grâce à de nouvelles expériences. Reste à savoir comment les clubs réagiront quand des crises sportives les toucheront.

    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL

