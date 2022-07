OL : Tolisso de retour avec le groupe, Caqueret toujours en attente

Après avoir légèrement repris avec le groupe mercredi, Corentin Tolisso a fait la séance de ce jeudi après-midi. Le milieu de terrain est sur la voie du retour.

De notre envoyé spécial à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas).

Après une bonne session de paintball, jeudi matin, l’heure est de nouveau à la concentration et au travail pour les joueurs de l’OL. Après que certains, en plus de Peter Bosz, se sont prêtés à l’exercice médiatique, le groupe lyonnais s’est retrouvé sur la pelouse d’entraînement de son camp de base à Saint-Michel-Gestel. Si le début de séance a été placé sous le signe de la circulation du ballon, il y a bien un joueur qui a attiré l’attention : Corentin Tolisso.

Obligé d’observer une préparation individuelle aménagée depuis quinze jours, le milieu de terrain a fait son retour à l’entraînement collectif ce jeudi, après une brève apparition mercredi. Peter Bosz a d’ailleurs confié son optimisme concernant l’ancien du Bayern Munich."On a Maxence Caqueret qui a une entorse à sa cheville. Corentin Tolisso s’est partiellement entraîné avec le groupe hier (mercredi) et encore un peu plus aujourd’hui (jeudi), nous a confié le coach néerlandais. Tout doucement, il se rapproche mais jusqu’à là, on n’a pas trop à se plaindre sur les blessures."

Si Corentin Tolisso progresse chaque jour un peu plus, pour Caqueret, il faudra patienter encore. Touché à la cheville il y a une semaine et demi et arrivé aux Pays-Bas avec une botte de marche, l’international Espoir est toujours en phase de reprise. Il n’a toujours pas d’autorisation pour participer à l’entraînement collectif. Après avoir été piqué à multiples reprises par des guêpes, Alexandre Lacazette a dû lui observer un repos forcé pour cette séance en fin d’après-midi.