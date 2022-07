OL : activité paintball, face-à-face avec la presse et entraînement ce jeudi

Après trois jours d’entraînement, les joueurs de l’OL font "relâche" ce jeudi matin. Une activité paintball est au programme avant un après-midi dédié aux médias suivi d’un entraînement.

Peter Bosz l’avait concédé samedi dernier après la défaite contre Anderlecht, le stage d’une semaine aux Pays-Bas doit servir à monter en puissance mais aussi créer un collectif soudé pour remonter la pente après une saison dernière loin des attentes. Dans cette logique, le club a mis en place des activités dites "team building" dont l’une se tient ce jeudi. Après trois jours avec au menu double séance d’entraînement, les joueurs de l’OL vont allier plaisir et travail d’équipe. En effet, une activité paintball est au programme en ce jeudi matin.

Interviews et entraînement jeudi après-midi

L’occasion pour les nouveaux arrivants comme Alexandre Lacazette ou Johann Lepenant de se fondre un peu plus dans la masse et à tout un groupe de travailler dans le même temps une stratégie tactique et collective qui pourrait se retrouver sur le terrain. Suite à cette activité, les Lyonnais retrouveront leur camp de base à Saint-Michel-Gestel où certains joueurs en plus de Peter Bosz se présenteront face à la presse présente dont Olympique-et-Lyonnais. Après avoir répondu aux obligations médiatiques, le groupe de l’OL effectuera une séance d’entraînement dans une journée toujours aussi chargée.