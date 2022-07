Largement battu (3-0) par Anderlecht, l’OL a failli défensivement avec deux buts sur coups de pied arrêtés. Peter Bosz regrette ces erreurs et reconnaît qu’il y a encore du travail.

Après seulement une minute de jeu, l’OL était déjà mené dans son 5e match amical de sa préparation estivale. Après une première alerte avec un gros arrêt d’Anthony Lopes, les Lyonnais ne se sont pas ressaisis et ont craqué dès l’entame du match. Les coups de pieds arrêtés, le gros point noir de cette soirée bruxelloise, qui a rappelé de mauvais souvenirs de la saison dernière. Si Haness Delcroix a trouvé la barre au retour des vestiaires, Sebastiano Esposito a lui pris tout le monde de vitesse pour couper un corner au premier poteau devant Castello Lukeba.

"C’est la préparation. On est à la fin de notre 2e semaine de préparation, eux en sont à la fin avec un championnat qui reprend la semaine prochaine donc physiquement, ils étaient au-dessus. On a vu des bonnes choses mais aussi d’autres choses à changer, a noté Peter Bosz au micro d’OLPlay après la rencontre. Prendre un but avec cette entame de match, ce n’est pas possible tout comme les coups de pieds arrêtés. Il va falloir analyser."

L'OL sait sur quoi travailler

Malgré le score fleuve (3-0), Peter Bosz ne veut pas tirer la sonnette d'alarme et tout dramatiser. L’entraîneur néerlandais est conscient qu’il reste encore beaucoup de travail à son effectif pour pouvoir être fin prêt le 5 août prochain contre Ajaccio. De retour à Lyon dans la nuit, l’OL va prendre la direction des Pays-Bas lundi pour un stage d’une semaine. Le début d’une préparation encore plus poussée et d’une possibilité de pouvoir échanger et travailler plus en profondeur.

"Ce soir, nous avons eu beaucoup de possession avec des occasions. Il manque beaucoup d’automatisme mais aussi de condition donc on va bosser là-dessus durant le stage, a poursuivi Bosz. Quand tu as un groupe pendant 7 jours 24h/24, c’est important. On va construire pendant une semaine ce qu’il faut mettre en place cette saison."

Entre solidité défensive et automatisme sur le front de l’attaque, le staff lyonnais va avoir du travail.