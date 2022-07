Mercato : Aurélie Kaci (ex-OL) s’envole pour le Mexique

Après la France et l’Espagne, Aurélie Kaci va découvrir un nouveau pays. La native de Lyon, formée à l’OL, s’est engagée avec Club America au Mexique.

Après cinq saisons du côté de l’Espagne, Aurélie Kaci a choisi de continuer son apprentissage de l'espagnol mais du côté du Mexique. La joueuse formée à l’OL et ayant fait ses débuts en professionnelles chez les Fenottes en 2006 s’est engagée avec la section féminine du Club America, l’un des plus grands clubs mexicains. La Lyonnaise a été présentée vendredi à l’occasion du match amical contre le Bayer Leverkusen avec un accueil digne d’une rock-star.

A 32 ans, Aurélie Kaci va donc découvrir un troisième championnat après avoir joué en France (OL, PSG) et en Espagne dans les deux clubs de Madrid. Chez les Fenottes, Kaci a joué 122 matchs et remporté huit titres de championne de France et quatre Ligue des champions.