Pendant une semaine, une boutique éphémère permet d’acheter certains maillots rétro de l’OL. Plus de 200 tuniques lyonnaises cherchent preneurs.

Pour les nostalgiques de l’âge d’or de l’OL ou des années 90 lyonnaises avec un premier avant-goût du "Made in Lyon" avec les Giuly ou Florian Maurice, une boutique éphémère vient d’ouvrir ses portes pour une semaine dans le 2e arrondissement de Lyon. Après une première expérience à Paris, Vintage Football Area a posé ses cartons et surtout ses maillots au 25 rue du Port du Temple jusqu’au 24 juillet.

Pour les supporters de l’OL, en ces temps de canicule et en attendant les deux matchs contre Anderlecht (15h et 21h), c’est l’occasion de retomber en enfance au frais puisque plus de 200 anciens maillots du club lyonnais sont en vente. Certains ont même été portés par des joueurs. Autant prévenir tout de suite, ce n’est pas pour toutes les bourses mais pour les collectionneurs de maillots, il y en a pour tous les goûts avec plus d’un millier de maillots vintage officiel. La boutique a ouvert vendredi et ce jusqu’au 24 juillet du 10h à 20h.