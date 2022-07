Mercato : Shanice van de Sanden (ex-OL) retrouve Liverpool

Deux ans après son départ de l’OL, Shanice van de Sanden quitte Wolfsburg. La Néerlandais s’est engagée avec Liverpool, club où elle a déjà évolué en 2016-2017.

Elle l’a avoué elle-même, ne pas être retenue dans la sélection des Pays-Bas pour disputer l’Euro 2022 a été une grosse déception. Partie de l’OL en juin 2020, Shanice van de Sanden évoluait depuis à Wolfsburg mais le titre de champion d’Allemagne en 2022 et les deux coupes nationales (2021 et 2022) ne lui ont pas permis d’être du voyage en Angleterre.

Un deuxième passage à Liverpool

Les terres anglaises, l’ailière néerlandaise les foulera pourtant bien la saison prochaine. Après deux saisons en Bundesliga, Van de Sanden s’offre un nouveau défi et rejoint Liverpool. L’ancienne Fenotte n’arrive pas en terrain inconnu puisqu’elle a déjà évolué sous le maillot des Reds. Une saison entre 2016 et 2017 avant de rejoindre l’OL (75 matchs et 12 buts) et de s’offrir trois Ligue des champions et autant de D1 féminine.