Pour le premier match contre Anderlecht, Rayan Cherki va disputer ses premières minutes dans cette préparation estivale. Il est aligné aux côtés de Bradley Barcola et Moussa Dembélé, de retour de maladie.

Ses absences lors des trois premiers matchs avaient été pointées du doigt mais Rayan Cherki est bien de retour. Ayant reçu le feu vert médical pour enfin jouer un match, le Lyonnais est aligné d’entrée par Peter Bosz pour le premier match contre Anderlecht. Enfin prêt physiquement, Cherki va évoluer aux côtés de Bradley Barcola et Moussa Dembélé. Malade mardi et ayant dû faire l’impasse sur la double confrontation contre le Dynamo Kiev, l’attaquant français est lui aussi de retour. Pour cette première opposition à huis clos contre les Belges, pouvait se poser la question du dispositif retenu par Peter Bosz.

Da Silva capitaine

A la lecture des joueurs alignés, l'idée aurait voulu que l’OL évolue dans un 3-5-2 avec un trio Boateng, Da Silva, Diomandé en défense centrale. Seulement, il semblerait bien que l’Ivoirien monte d’un cran pour jouer dans l’entrejeu avec Mohamed El Arouch, buteur contre Kiev, et Idris Bounass. Une chose est en tout cas certaine, Léo Dubois et Irvyn Lomami occuperont encore une fois les côtés, respectivement à gauche pour l'international français et à droite pour le jeune de l'Académie, dans ce match qui se déroule au centre d’entraînement d’Anderlecht. A noter que Damien Da Silva sera le capitaine et donc le 7e différent depuis le début des matchs amicaux.

Le onze de l’OL : Riou - Lomami, Boateng, Da Silva, Dubois - Diomandé, El Arouch, Bounass - Barcola, Cherki, Dembélé

Les remplaçants : Bonnevie, Augarreau, Bonnet, Boueye, Dib, Djime, Félix, Iala, Lega, Nsombi, Soumaré.