OL - Mercato : Irvyn Lomami passe professionnel

Comme Yannis Lagha jeudi, Irvyn Lomami a paraphé son premier contrat professionnel a annoncé l'OL ce vendredi. Le voilà lié au club jusqu'en 2025.

Ce vendredi, l'OL a officialisé la signature du premier contrat professionnel d'Irvyn Lomami. Jeune défenseur de 18 ans, il avait paraphé en 2021 un contrat stagiaire pour deux ans. Avec ce nouveau bail, il est lié à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2025. En 2021-2022, il était un élément important de la réserve rhodanienne (18 rencontres disputées).

Il a été appelé 6 fois dans le groupe pro

Peter Bosz avait aussi appelé le Gone à 6 reprises pour des matches de Ligue 1, même s'il n'est jamais entré en jeu. Capable de jouer dans l'axe, à gauche ou à droite, il fait partie d'une belle génération 2003 qui compte également dans ses rangs Rayan Cherki, Malo Gusto, Florent Da Silva, Sekou Lega et Samuel Bossiwa. Lomami est arrivé au club en 2016 après des passages à Caluire et à l’AS Villeurbanne.

Après Yannis Lagha jeudi, l'OL sécurise donc un nouvel élément de son académie pour les prochaines années.