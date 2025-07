John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

S’il n’est plus à la présidence de l’OL depuis lundi, John Textor occupe encore un rôle dans le quotidien lyonnais. La vente de ses parts à Crystal Palace doit permettre au club rhodanien d’avoir des millions d’euros qui rentrent dans les caisses.

Les supporters de l’OL ne veulent plus entendre parler de John Textor et l’Américain ne devrait plus remettre les pieds à Décines. Depuis lundi, il a connu une destitutio n de son poste de président du club lyonnais, mais aussi d’Eagle Football Group. Il n’a donc plus de pouvoir décisionnel entre Rhône et Saône, même s’il reste encore et toujours à la tête d’Eagle Football Holdings. La succession prise par Michele Kang a été perçue positivement par l’environnement lyonnais, même s’il faudra attendre de voir l’après DNCG pour vraiment se faire une idée de la nouvelle version de l’OL. Quand bien même il n’est plus dans l’opérationnel à Décines, John Textor reste malgré tout toujours lié au club lyonnais. Au moins jusqu’à la vente des parts de Crystal Palace.

40 millions d'euros dans les caisses de l'OL

Avant le passage devant la DNCG, l’Américain s’était targué d’avoir trouvé un accord avec Woody Johnson pour racheter les 45% qu’il possédait dans le club londonien. Une vente pour un peu plus de 200 millions d’euros. Seulement, cela restait soumis à la validation de la Premier League. Il va falloir patienter encore un peu, mais lundi soir, le gouvernement britannique a validé cette vente en annonçant que John Textor n’est plus "director" à Crystal Palace. Un pas de plus vers la vente, mais aussi des 40 millions d’euros qu’Ares laisserait à l’OL pour renflouer les caisses.