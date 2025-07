OL - Ligue 1 : la LFP lance officiellement sa nouvelle plateforme

Après l’échec DAZN, la LFP a acté la mise en place d’une plateforme 100% Ligue 1. La Ligue a officialisé ce lancement mardi avec le prix de l’abonnement pour huit des neuf matchs par journée.

Adieu DAZN et bonjour la nouvelle chaîne 100% Ligue 1 ! Le projet qui avait notamment été porté sans succès par l’OL il y a un an va enfin voir le jour à compter du 15 août prochain pour le lancement de la saison 2025-2026 du championnat de France. Suite au fiasco du partenariat avec DAZN et la rupture du contrat après seulement une saison, le collège des présidents de clubs de Ligue 1, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration de la LFP "ont adopté à l’unanimité la création d’une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1, gérée et pilotée par LFP Media." S’il reste encore des zones d’ombre sur la distribution, mais aussi sur les retombées économiques pour les clubs de Ligue 1, ce virage a pour but de reconnecter le football français avec ses supporters.

14,99€ par mois pour huit matchs sur neuf

Les prix délirants fixés par DAZN avaient poussé la plupart des téléspectateurs à opter pour des solutions illégales avec l’IPTV. En choisissant de lancer sa propre chaîne, la LFP espère convaincre le plus grand nombre de choisir ce nouveau canal pour suivre huit des neuf matchs par journées, ainsi que les 10 plus belles affiches. Pour cela, une offre de 14,99€ par mois avec engagement va voir le jour. Bien en dessous des 30€ avec engagement (40€ sans) que DAZN avait fixés à son arrivée il y a douze mois.