Mercato : l’OL officialise les départs de Lepenant et Benrahma

Prêtés avec option d’achat obligatoire en cas d’atteinte d’objectifs, Johann Lepenant et Saïd Benrahma ne sont plus des joueurs de l’OL. Les deux éléments restent respectivement à Nantes et le Neom SC.

Leurs départs ne faisaient plus aucun doute mais encore fallait-il qu’ils soient officialisés. Depuis ce mercredi, Johann Lepenant et Saïd Benrahma ne sont plus des joueurs de l’OL. Le club lyonnais a confirmé qu’ils allaient rester dans leur club après la levée de leur option d’achat. Si elle n’était pas obligatoire, celle de Lepenant en avait presque les contours. Fixée à seulement 2,5M€, elle a logiquement été levée par les Canaris, qui ont assuré leur place en Ligue 1.

Benrahma évoluera avec Lacazette

Du côté de Saïd Benrahma, les dés étaient jetés depuis que le Neom SC avait validé sa montée en Saudi Pro League ces dernières semaines. Prêté en deuxième partie de saison, l’Algérien représentait un coût avec son salaire imposant alors que les finances de l’OL n’étaient pas au mieux. Dans le projet ambitieux du club saoudien, Benrahma a grandement participé à la montée avec sept buts en 16 matchs. Dans l’histoire, l’OL récupère 15 millions d’euros dont trois de bonus. Désormais définitivement lié au Neom SC, Benrahma évoluera la saison prochaine avec Alexandre Lacazette.