Après Bordeaux, Grégory Coupet (ex-OL) rejoint l'AS Cannes

Grégory Coupet à l’échauffement de l’OL avec Anthony Lopes (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Grégory Coupet rejoint le staff de Damien Ott à l'AS Cannes (National 2) en tant qu'entraîneur des gardiens de but.

Portier de l'Olympique lyonnais entre 1997 et 2008 (519 matchs), Grégory Coupet s'est lancé dans une nouvelle carrière. En 2016, il devient entraîneur des gardiens de l'équipe réserve du club rhodanien. Par la suite, l'international français (34 sélections) succède même à Joël Bats avec l'OL en Ligue 1.

Quelques années plus tard, il pose ses valises au Dijon FCO en 2020, avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux en 2022. Après deux expériences avec les Bordelais (2022 et 2025), Grégory Coupet a quitté les Marines et Blanc pour poser ses valises à l'AS Cannes.

Une quatrième expérience comme coach

L'AS Cannes a officialisé la venue de Grégory Coupet dans un communiqué sur le site officiel du club. "Grégory Coupet rejoint lui aussi notre équipe technique comme entraîneur des gardiens. Il arrive en provenance des Girondins de Bordeaux, où il occupait le même poste. Son expérience, acquise notamment à travers son parcours de joueur (Équipe de France, OL, Atlético, PSG…), sera un vrai atout pour nos portiers", peut-on lire. Le club formateur de Zinédine Zidane vise la montée en National pour la saison qui arrive.

En effet, l'AS Cannes a terminé deuxième de son groupe de National 2 en 2024-2025, à seulement quatre points du premier, Le Puy Foot 43. De plus, les Cannois ont réalisé un parcours remarquable en Coupe de France, atteignant les demi-finales (défaite 2-1 contre Reims). Pour arriver jusqu'à ce stade honorable, ils ont éliminé notamment trois clubs de Ligue 2 : Grenoble (3-2), Lorient (2-1) et Guingamp (3-1).