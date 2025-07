La Norvège d'Engen et d'Hegerberg débute l'Euro 2025 face à la Suisse de Wandeler. Un duel de Lyonnaises se profile à 21 heures ce mercredi.

Ce mercredi marque le coup d'envoi de l'Euro 2025 qui va se dérouler du 2 au 27 juillet en Suisse. Dix joueuses de l'OL Lyonnes font partie de l'aventure européenne au sein de différentes nations. Pour son match d'ouverture, le pays hôte, la Suisse, affronte la Norvège. L'occasion pour trois Lyonnaises de se croiser sur la pelouse. En effet, Leila Wandeler participe à la compétition avec la Nati de Pia Sundhage. L'attaquante de 19 ans a disputé une rencontre avec l'équipe première de l'OL Lyonnes cette saison. Elle en a profité pour inscrire son premier but avec les Fenottes et fait partie des surprises de la liste helvète.

La Norvège en quête de rédemption

De leur côté, Ingrid Engen et Ada Hegerberg sont présentes avec la Norvège, dans la liste de Gemma Grainger. Les Norvégiennes espèrent renouer avec une grandeur d'antan : double championne d'Europe en 1987 et 1993. Les deux équipes se retrouvent dans le groupe A avec la Finlande et l'Islande. Les dernières confrontations avaient vu les Norvégiennes s'imposer 2-1 le 25 février et 1-0 le 3 juin en Ligue des Nations.

Le programme complet de la Norvège

Suisse - Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Norvège - Finlande, dimanche 6 juillet, 18 h 00

Norvège - Islande, jeudi 10 juillet, 21 h 00

Le programme complet de la Suisse

Suisse - Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Suisse - Islande, dimanche 6 juillet, 21 h 00

Finlande - Suisse, jeudi 10 juillet, 21 h 00