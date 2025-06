Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

Les Fenottes Damaris Egurrola, Ada Hegerberg et Ingrid Engen, ont foulé les pelouses ce jeudi, dans le cadre de matchs amicaux, à l'approche de l'Euro 2025.

Du 2 au 27 juillet, l'Euro 2025 se tiendra en Suisse. L'occasion pour 10 Lyonnaises de porter fièrement les couleurs de leur sélection respective. Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katototo, Amel Majri, Alice Sombath et Selma Bacha avec la France. Jule Brand sous la tunique de l'Allemagne. Leila Wandeler au sein de la sélection de Suisse. Damaris Egurrola aux côtés des Hollandaises. Ou encore Ada Hegerberg et Ingrid Engen pour l'équipe de Norvège. Ces trois dernières disputaient d'ailleurs une rencontre amicale ce jeudi. Avec, en ligne de mire, le championnat d'Europe.

Victoire pour Egurrola, défaite pour Hegerberg et Engen

Damaris Egurrola est entrée à la 89ᵉ minute de jeu lors de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Finlande. Les Hollandaises seront dans le groupe du Pays de Galles, de l'Angleterre et... de la France à l'Euro 2025. Un programme chargé pour l'équipe sacrée en 2017. De leur côté, Ada Hegerberg et Ingrid Engen étaient toutes les deux titulaires avec la Norvège. Elles se sont inclinées 2-0 contre la Suède. Les Norvégiennes retrouveront, quant à elles, la Suisse, la Finlande et l'Islande lors du championnat d'Europe.

Le programme des Pays-Bas à l'Euro 2025

Pays de Galles - Pays-Bas, samedi 5 juillet, 18 h 00

Angleterre - Pays-Bas, mercredi 9 juillet, 18 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00

Le programme de la Norvège à l'Euro 2025

Suisse - Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Norvège - Finlande, dimanche 6 juillet, 18 h 00

Norvège - Islande, jeudi 10 juillet, 21 h 00