Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City

Arrivé cet été en Premier League, Rayan Cherki récupère le numéro 10 laissé vacant par Jack Grealish à Manchester City.

Après le 18 à l'OL, Rayan Cherki portera maintenant le numéro 10 à Manchester City. Ce numéro est souvent réservé aux meneurs de jeu ou aux stars offensives. Au moment de son arrivée dans le nord de l'Angleterre, il avait opté pour le 29 dans le dos. Seulement, le départ récent de Jack Grealish à Everton a laissé vacant le mythique numéro. Malgré la pression qu'il peut représenter, Cherki a donc choisi de sauter sur l'occasion dès sa première saison avec les Cityzens.

Déjà adopté par les supporters

Le championnat anglais reprend ses droits dès ce week-end, comme la Ligue 1, et Rayan Cherki aura donc l'opportunité de porter le 10 pour la première fois contre Wolverhampton (samedi 18h30). À Manchester City, le numéro 10 a été porté par de grands noms comme Sergio Agüero ou encore Edin Dzeko. Déjà adopté par les supporters mancuniens qui lui ont créé un chant, Rayan Cherki portera son nouveau numéro à l'Etihad Stadium une semaine plus tard avec la venue de Tottenham.