L’OL jouera la Ligue Europa s’il reste en Ligue 1

L’Olympique lyonnais a conclu un accord avec l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA, au sujet de la participation à la Ligue Europa 2025-2026.

L'Olympique lyonnais va pouvoir participer à la Ligue Europa à une condition. En effet, via un communiqué publié en début de soirée, le club confirme la possibilité de disputer la Coupe d'Europe si et seulement s'il passe avec succès l'appel de la DNCG. "Après avoir validé sa procédure de viabilité financière, l'Olympique lyonnais a signé un accord avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Le club pourrait ainsi participer à la compétition d’Europa League la saison prochaine, sous réserve d’une issue favorable lors de l’appel de la décision de la DNCG. L’OL remercie les représentants de l’UEFA qui l’ont accompagné dans cette procédure", peut-on lire.

L'OL peut tout perdre comme tout gagner

Le mardi 24 juin, la DNCG validait la rétrogradation de l'OL en Ligue 2. John Textor échouait de nouveau à convaincre le gendarme financier du football français. En conséquence, la direction lyonnaise va sans aucun doute faire appel de cette décision, même si ce n'est pas encore possible pour l'heure. La dernière audition devrait avoir lieu en juillet. Tous les acteurs du club rhodanien travaillent ainsi dans l'ombre afin de sauver l'institution. Ce sera quitte ou double pour les Lyonnais. Soit, ils joueront en Ligue 2 sans Coupe d'Europe, soit, ils resteront en Ligue 1 avec celle-ci en prime.

Un deal qui remonte à mai

Le 8 mai 2025, le club rhodanien se voit adresser la proposition d'un "accord négocié" par l'UEFA. Il induit que l'OL consent à subir certaines sanctions pour s'épargner des mesures plus strictes. Les sanctions prévoient une forte amende, un encadrement de la masse salariale et une surveillance du mercato. L'Équipe indique même que le club est contraint de respecter un plan de relance financière. L'ICFC, organe de juridiction de l'UEFA, attendait donc que la direction lyonnaise officialise cet accord avec une signature. C'est maintenant chose faite. Il ne reste plus qu'à satisfaire la DNCG, une bonne fois pour toutes...