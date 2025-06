L’OL privé d’Europe en cas de descente en Ligue 2 ?

L‘OL est menacé d'une exclusion de la Ligue Europa si la descente en Ligue 2 est confirmée après appel.

Comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, l'OL pourrait prochainement dire adieu à la Ligue Europa, à partir du moment où l'appel de la décision de la DNCG ne porterait pas ses fruits. C'est une véritable bombe médiatique qui est tombée ce mardi 24 juin. En effet, après plus de deux heures d'audition devant le gendarme financier du football français, la sentence rendue est terrible. L'OL, pour le moment, est rétrogradé en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Une décision jugée "incompréhensible" par la direction rhodanienne.

L'OL exclu par l'UEFA de la Ligue Europa s'il va en Ligue 2 ?

C'est une question que beaucoup de Lyonnais ont pu se poser. Si le club rhodanien évolue en Ligue 2, pourra-t-il en parallèle disputer la Ligue Europa, pour laquelle il s'est qualifié ? En temps "normal", il est possible de concilier les deux. C'est évidemment un cas qui reste rarissime. Mais on peut citer celui du FC Gueugnon en 2000, qui remporte la Coupe de la Ligue 2-0 face au PSG. Avec ce sacre, les Gueugnonnais prennent part à la Coupe de l'UEFA 2001, alors qu'ils sont pensionnaires de deuxième division.

Seulement voilà, le cas de l'OL est différent à bien des égards. Le 8 mai dernier, la direction lyonnaise reçoit une proposition d'un "accord négocié" de la part de l’UEFA. Cet accord implique que le club accepte des sanctions pour éviter des mesures plus sévères. Les sanctions incluent une lourde amende, des limites sur la masse salariale et un contrôle du mercato. Le club doit suivre un plan de redressement financier sous peine de sanctions plus lourdes, selon L'Équipe.

Or, l’accord entre l’UEFA et l’OL s'annulerait si John Textor et son club sont rétrogradés en Ligue 2 par la DNCG. En d’autres termes, si l’appel échoue, le club rhodanien perd cet accord et risque d’être exclu de la Ligue Europa. Dans le cas où l’OL serait exclu de la Ligue Europa, le RC Strasbourg (7e) prendrait sa place, et le RC Lens (8e) jouerait ainsi la Ligue Europa Conférence.