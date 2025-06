OL : suivez les obsèques de Bernard Lacombe en direct

Ce mercredi, un ultime hommage sera rendu à Bernard Lacombe. Les obsèques de l'ancien attaquant de l'OL se tiennent à l'église Fontaine-sur-Saône à partir de 14h30. Suivez en direct sur Olympique-et-Lyonnais le déroulé de cette cérémonie.

C'est un évènement dont on se serait bien passé. Une semaine après avoir appris la triste nouvelle, les supporters de l'OL ont l'occasion de rendre un dernier hommage à Bernard Lacombe. Décédé le 17 juin, l'ancien attaquant et dirigeant du club lyonnais va être honoré une dernière fois ce mercredi 25 juin. Les obsèques se tiennent en effet à l'église Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône à partir de 14h30. En plus de la famille de Mr Lacombe, des amis de longue date comme Jean-Michel Aulas et Fleury Di Nallo sont attendus, tout comme des personnalités sportives et du monde politique. Olympique-et-Lyonnais est sur place et va voir faire vivre en direct cet ultime recueillement.