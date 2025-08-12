Laissée libre par l’OL Lyonnes après neuf ans au club, Dzsenifer Marozsán s’offre un nouveau challenge. La milieu allemande rejoint l’Arabie saoudite et le club d’Al Qadsiah FC.

Comme de nombreuses joueuses cet été, Dzsenifer Marozsán a fait les frais de la nouvelle politique voulue par la direction de l’OL Lyonnes. Malgré un retour à un très bon niveau sous la houlette de Joe Montemurro, l’Allemande n’a pas reçu d’offre de prolongation pour continuer l’aventure entre Rhône et Saône. En fin de contrat, la milieu a donc tourné la page de neuf saisons à Décines avec l’envie de continuer malgré ses 35 ans. Si Eugénie Le Sommer a souhaité continuer sa carrière au Mexique, Dzsenifer Marozsán va de son côté découvrir un autre football en pleine expansion sur la scène féminine.

11e joueuse la plus capée de l'OL Lyonnes

À l’image de Sarah Bouhaddi (ex-OL) ou encore Léa Le Garrec, la championne olympique 2016 va se laisser tenter par l’Arabie saoudite. Ces dernières heures, le club d’Al Qadsiah a annoncé l’arrivée de Marozsan. Au sein du club saoudien, elle évoluera aux côtés de Le Garrec et portera le numéro 66. Vainqueure de six championnats de France et de six Ligues des champions, Dzsenifer Marozsán a disputé 235 matchs sous le maillot des Fenottes, faisant d'elle la 11e joueuse la plus capée de l'histoire de l'OL Lyonnes.