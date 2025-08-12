OL - Mercato : Fofana toujours dans le viseur du Bayern ?

Ayant perdu Kingsley Coman parti vers l’Arabie saoudite, le Bayern Munich va recruter sur les ailes avant la fin du mercato. Même s’il n’est pas la priorité, Malick Fofana reste dans le viseur du club munichois.

En voyant son nom dans le onze titulaire samedi à Bourgoin, les supporters de l’OL ont forcément eu le sourire. Candidat presque déclaré à un départ cet été, Malick Fofana est toujours dans les rangs lyonnais à trois semaines de la fin du mercato. Le club rhodanien, dans sa soif de rester compétitif, va-t-il réussir à garder son joyau belge pour la saison à venir ? Il est encore trop tôt pour le dire. Toutefois, malgré l’assaut d’Everton il y a quelques semaines, les rumeurs autour de Fofana ne sont pas si intenses qu’attendues. Néanmoins, certains clubs européens risquent de vouloir se renforcer offensivement dans la dernière ligne droite. Liverpool a notamment perdu Luis Diaz, parti au Bayern Munich.

Une piste moins onéreuse ?

Ce même club munichois vient de voir Kingsley Coman répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie saoudite. De quoi relancer le dossier Malick Fofana ouvert au début de l’été ? Le Diable Rouge est toujours dans le radar du champion de Bundesliga et a son nom dans la liste des potentiels remplaçants de Coman. Seulement, d’après plusieurs médias allemands, la priorité bavaroise n’est pas Malick Fofana.

Nick Woltemade (Stuttgart), Nicolas Jackson (Chelsea) et Xavi Simons (RB Leipzig) seraient bien plus hauts dans l’esprit des dirigeants du Bayern Munich, selon Sky Sport. Néanmoins, Fofana a pour lui d’être une cible bien moins onéreuse que les autres profils puisque l’OL réclamerait un peu plus de 40 millions d’euros.