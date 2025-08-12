OL - Mercato : Fofana toujours dans le viseur du Bayern ?

Ayant perdu Kingsley Coman parti vers l’Arabie saoudite, le Bayern Munich va recruter sur les ailes avant la fin du mercato. Même s’il n’est pas la priorité, Malick Fofana reste dans le viseur du club munichois.
En voyant son nom dans le onze titulaire samedi à Bourgoin, les supporters de l’OL ont forcément eu le sourire. Candidat presque déclaré à un départ cet été, Malick Fofana est toujours dans les rangs lyonnais à trois semaines de la fin du mercato. Le club rhodanien, dans sa soif de rester compétitif, va-t-il réussir à garder son joyau belge pour la saison à venir ? Il est encore trop tôt pour le dire. Toutefois, malgré l’assaut d’Everton il y a quelques semaines, les rumeurs autour de Fofana ne sont pas si intenses qu’attendues. Néanmoins, certains clubs européens risquent de vouloir se renforcer offensivement dans la dernière ligne droite. Liverpool a notamment perdu Luis Diaz, parti au Bayern Munich.
Une piste moins onéreuse ?
Ce même club munichois vient de voir Kingsley Coman répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie saoudite. De quoi relancer le dossier Malick Fofana ouvert au début de l’été ? Le Diable Rouge est toujours dans le radar du champion de Bundesliga et a son nom dans la liste des potentiels remplaçants de Coman. Seulement, d’après plusieurs médias allemands, la priorité bavaroise n’est pas Malick Fofana.
Nick Woltemade (Stuttgart), Nicolas Jackson (Chelsea) et Xavi Simons (RB Leipzig) seraient bien plus hauts dans l’esprit des dirigeants du Bayern Munich, selon Sky Sport. Néanmoins, Fofana a pour lui d’être une cible bien moins onéreuse que les autres profils puisque l’OL réclamerait un peu plus de 40 millions d’euros.
Jusqu’au 2 septembre ce sera le buzz aucun autre joueur n’est appelé à être sollicité pour partir et ça excite les insider influenceurs et journalistes car il n’ y a rien de spécial sur l’OL donc chaque jour sa rumeur si il ne doit partir j’espère juste que le club aura le temps de le remplacer
toutes façons à part lui c'est le seul sera possiblement vendu.
j'espère qu'il restera une année de plus même s'il doit encore s'aguerrir car je trouve qu'il est meilleur en super sub qu'en titulaire. (avis perso)
par contre j'espère que le club sera aussi intrensigeant que pour les achats de joueurs et que s'il doti le vendre ce sera au moins pour 40/50M plus des bonus et un pourcentage à la revente...
bon après àa ce faire autant que ce soit le plus tôt possible que le club est le temps de ce retourner d'ici la fin du mercato...
En tout cas on n'oublie de le souligner, mais moi je suis très reconnaissant de sa part de ne pas forcer un départ ! Quand on voit l'instabilité récente du club, des joueurs qui ont tardé à prolonger leur contrat (Tagliafico, Mata en cours ?), la plupart des gros joueurs et gros salaires qui sont partis...
Je n'aurais pas été surpris qu'il veuille s'en aller, à la recherche d'un club un peu plus huppé et surtout plus stable.
Apparemment il n'a pas l'air pressé de partir et c'est tant mieux pour nous !
Par contre si un club est prêt à lâcher les 40M en fin de mercato, je pense que le club va le laisser partir.