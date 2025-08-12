Actualités
Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL Académie : déplacement contrasté à Valence pour les U19 et U17

  • par David Hernandez

    • Ce week-end, les U19 et les U17 de l’OL étaient à Valence. Les deux équipes de l’Académie ont connu des fortunes diverses pour leur match amical.

    La reprise est dans deux semaines et les U19 de l’OL vont devoir rapidement mettre le bleu de chauffe. On s’y attendait avec tous les mouvements de l’intersaison, mais la préparation estivale est clairement compliquée pour les joueurs de Florent Balmont. Après une défaite prometteuse contre la réserve de Grenoble, les jeunes Lyonnais avaient enchaîné avec un nul contre Nantes (1-1) et une 8e place au tournoi Carisport. De ce voyage en Maine-et-Loire pour les coéquipiers de Kenan Doganay, aucune victoire au compteur avec trois défaites et un nul. Le duel des Olympiques prévu samedi dernier à Valence aurait pu donner un peu de baume au cœur aux Lyonnais, mais c’est plutôt la tête dans les chaussettes qu’ils sont rentrés à Lyon.

    Première victoire pour les U17

    Face à l’OM, l’OL s’est lourdement incliné 5-0 et poursuit son chemin de croix avant la reprise du championnat le 24 août prochain. À Valence, les U19 n’étaient pas seuls puisqu’ils avaient fait la route avec leurs cadets des U17. À la différence de Florent Balmont, Samy Saci va pouvoir tirer du positif de ce voyage dans la Drôme. Opposé à Montpellier, l’OL s’est facilement imposé 3-0 et signe son premier succès de l’été. Pour leur premier amical, les jeunes Lyonnais s’étaient inclinés 3-2 face à Metz.

