Djibrail Dib (ex-OL) grièvement blessé dans un accident de voiture

    • Ancien pensionnaire de l’OL Académie, Djibrail Dib évolue depuis plusieurs mois en Suisse. Il ne devrait pas reporter le maillot du FC Biel-Bienne de sitôt suite à un grave accident de voiture survenu à Lyon ces derniers jours.

    Une mésaventure de plus dans la courte carrière de Djibrail Dib. Seulement, cette dernière pourrait avoir des répercussions sur la suite de cette carrière. Lundi, le club du FC Biel-Bienne a annoncé que l’ancien joueur de l’OL avait subi un accident de la route ces derniers jours. De passage à Lyon pendant les jours de repos accordés par le club suisse, le gaucher "a été grièvement blessé" et n’est pas près de reporter le maillot de son club, après plusieurs opérations. D’ailleurs, le FC Bienne souhaite "un rétablissement rapide et complet" à son joueur et lui envoie "beaucoup de force en cette période difficile".

    ibNeuf matchs avec le FC Biel-Bienne

    À 23 ans, Dib tente de se refaire la cerise en Suisse après une expérience ratée à RouenArrivé en février dernier dans le canton biennois, l’ancien pensionnaire de l’OL Académie a disputé neuf matchs la saison passée avec le pensionnaire de D3 et a notamment participé à la belle épopée en Coupe de Suisse. Le FC Biel-Bienne a réussi à se hisser jusqu’en finale avant de s’incliner face à l’ogre qu’est le FC Bâle. En fin de contrat en juin 2026 avec son club, Djibrail Dib va avant tout chercher à se remettre de cette mésaventure avant de penser à retoucher le ballon. Car tout cela est secondaire.

