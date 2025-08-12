OL - Mercato : la FIFA veut frapper fort contre la multipropriété

La FIFA change les règles pour limiter la multipropriété. Les prêts entre clubs d’un même groupe seront désormais interdits.

La FIFA (Fédération Internationale de Football Association) veut mettre fin aux échanges de joueurs entre clubs qui partagent le même propriétaire. Selon Mundo Deportivo, cette décision vise à bloquer un marché interne réservé aux équipes d’un même groupe. L’instance internationale veut aussi favoriser les contrats longue durée et offrir plus de stabilité aux joueurs. Cette mesure cible notamment City Football Group, Eagle Football, Red Bull, Grupo Pachuca et, par le passé, 777 Partners. Ces dernières années, la FIFA a déjà réduit à six le nombre de joueurs qu’un club peut prêter ou recevoir.

Une volonté de limiter les abus

Mais les tensions autour de la multipropriété se sont récemment accentuées. Le groupe Eagle Football, dirigé par John Textor, fait face à un conflit après des transferts jugés défavorables. Ces derniers mois, nombreux sont les clubs de Ligue 1 à avoir posé une réserve contre la présence de Thiago Almada dans l'effectif lyonnais sur la deuxième partie de saison 2024-2025. Interdit de recrutement, l'OL avait profité d'une "faille" pour attirer gratuitement l'Argentin sous la forme d'un prêt. Durant ce mercato estival, Strasbourg, qui appartient au même propriétaire que Chelsea, a pu profiter de cette passerelle pour se voir prêter plusieurs éléments venus tout droit des Blues. Une concurrence qui peut paraitre déloyale donc.