OL - Mercato : la FIFA veut frapper fort contre la multipropriété

La FIFA change les règles pour limiter la multipropriété. Les prêts entre clubs d’un même groupe seront désormais interdits.
La FIFA (Fédération Internationale de Football Association) veut mettre fin aux échanges de joueurs entre clubs qui partagent le même propriétaire. Selon Mundo Deportivo, cette décision vise à bloquer un marché interne réservé aux équipes d’un même groupe. L’instance internationale veut aussi favoriser les contrats longue durée et offrir plus de stabilité aux joueurs. Cette mesure cible notamment City Football Group, Eagle Football, Red Bull, Grupo Pachuca et, par le passé, 777 Partners. Ces dernières années, la FIFA a déjà réduit à six le nombre de joueurs qu’un club peut prêter ou recevoir.
Une volonté de limiter les abus
Mais les tensions autour de la multipropriété se sont récemment accentuées. Le groupe Eagle Football, dirigé par John Textor, fait face à un conflit après des transferts jugés défavorables. Ces derniers mois, nombreux sont les clubs de Ligue 1 à avoir posé une réserve contre la présence de Thiago Almada dans l'effectif lyonnais sur la deuxième partie de saison 2024-2025. Interdit de recrutement, l'OL avait profité d'une "faille" pour attirer gratuitement l'Argentin sous la forme d'un prêt. Durant ce mercato estival, Strasbourg, qui appartient au même propriétaire que Chelsea, a pu profiter de cette passerelle pour se voir prêter plusieurs éléments venus tout droit des Blues. Une concurrence qui peut paraitre déloyale donc.
Mais en revanche, les clubs états ne sont pas régulés....une concurrence jugée non déloyale???
Les clubs états ne sont qu'une goute d'eau dans l'énorme business réalisé avec ces mêmes états d'où cette tolérance.
La notion de club appartenant à un état me parait tellement facile à contourner que ça serait une perte de temps que d'essayer.
Le système de magouilles de Red Bull est l'exemple-type qui serait aisément adaptable à un état.
Les clubs États injectent du cash dans le football, très souvent à perte pour s'acheter une influence politique ce qui veut dire que l'argent ruisselle jusque dans les poches des décisionnaires.
En revanche Textor et EagleFootball ont montré que la multipropriété pouvait être utilisé pour financer des clubs sans argent en mettant en danger ces clubs et donc la solvabilité du football.
C'est logique que tout soit fait pour empêcher ces dérives.
Donc terminé Strasbourg et blueco ou bien eux c’est la « gentille » multipropriété positive ?
L'UEFA a échoué dans la mise en place de la mesure empêchant des équipes ayant le même proprio à disputer la même compétition. Je ne vois pas comment la FIFA y parviendrait. Ça finira comme avec l'UEFA, il y aura tellement d'arrangements et d'exceptions que les seuls qui seront interdits d'échanges de joueurs seront les nullos qui n'auront rien fait pour préparer les magouilles nécessaires.
On ferait mieux de se pencher sur le cas du Quatar ! Supprimer la multipropriété à cause de brebis galeuses comme Textor, cela revient à supprimer les aides sociales à cause des fraudeurs ! Fixer un cadre juridique clair, sanctionner sévèrement les fraudeurs OUI. Interdire NON