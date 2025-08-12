Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL - Mercato : la FIFA veut frapper fort contre la multipropriété

  • par Lirone Nabet
  • 7 Commentaires

    • La FIFA change les règles pour limiter la multipropriété. Les prêts entre clubs d’un même groupe seront désormais interdits.

    La FIFA (Fédération Internationale de Football Association) veut mettre fin aux échanges de joueurs entre clubs qui partagent le même propriétaire. Selon Mundo Deportivo, cette décision vise à bloquer un marché interne réservé aux équipes d’un même groupe. L’instance internationale veut aussi favoriser les contrats longue durée et offrir plus de stabilité aux joueurs. Cette mesure cible notamment City Football Group, Eagle Football, Red Bull, Grupo Pachuca et, par le passé, 777 Partners. Ces dernières années, la FIFA a déjà réduit à six le nombre de joueurs qu’un club peut prêter ou recevoir.

    Une volonté de limiter les abus

    Mais les tensions autour de la multipropriété se sont récemment accentuées. Le groupe Eagle Football, dirigé par John Textor, fait face à un conflit après des transferts jugés défavorables. Ces derniers mois, nombreux sont les clubs de Ligue 1 à avoir posé une réserve contre la présence de Thiago Almada dans l'effectif lyonnais sur la deuxième partie de saison 2024-2025. Interdit de recrutement, l'OL avait profité d'une "faille" pour attirer gratuitement l'Argentin sous la forme d'un prêt. Durant ce mercato estival, Strasbourg, qui appartient au même propriétaire que Chelsea, a pu profiter de cette passerelle pour se voir prêter plusieurs éléments venus tout droit des Blues. Une concurrence qui peut paraitre déloyale donc.

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif toujours en salle d’attente
    7 commentaires
    1. Avatar
      Gune56 - mar 12 Août 25 à 10 h 38

      Mais en revanche, les clubs états ne sont pas régulés....une concurrence jugée non déloyale???

      Signaler
      1. MICAL
        MICAL - mar 12 Août 25 à 10 h 49

        Les clubs états ne sont qu'une goute d'eau dans l'énorme business réalisé avec ces mêmes états d'où cette tolérance.

        Signaler
      2. OLVictory
        OLVictory - mar 12 Août 25 à 11 h 04

        La notion de club appartenant à un état me parait tellement facile à contourner que ça serait une perte de temps que d'essayer.
        Le système de magouilles de Red Bull est l'exemple-type qui serait aisément adaptable à un état.

        Signaler
        1. Avatar
          Tahiti - mar 12 Août 25 à 11 h 09

          Les clubs États injectent du cash dans le football, très souvent à perte pour s'acheter une influence politique ce qui veut dire que l'argent ruisselle jusque dans les poches des décisionnaires.

          En revanche Textor et EagleFootball ont montré que la multipropriété pouvait être utilisé pour financer des clubs sans argent en mettant en danger ces clubs et donc la solvabilité du football.

          C'est logique que tout soit fait pour empêcher ces dérives.

    2. RBV
      RBV - mar 12 Août 25 à 10 h 45

      Donc terminé Strasbourg et blueco ou bien eux c’est la « gentille » multipropriété positive ?

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - mar 12 Août 25 à 10 h 56

      L'UEFA a échoué dans la mise en place de la mesure empêchant des équipes ayant le même proprio à disputer la même compétition. Je ne vois pas comment la FIFA y parviendrait. Ça finira comme avec l'UEFA, il y aura tellement d'arrangements et d'exceptions que les seuls qui seront interdits d'échanges de joueurs seront les nullos qui n'auront rien fait pour préparer les magouilles nécessaires.

      Signaler
      1. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - mar 12 Août 25 à 11 h 08

        On ferait mieux de se pencher sur le cas du Quatar ! Supprimer la multipropriété à cause de brebis galeuses comme Textor, cela revient à supprimer les aides sociales à cause des fraudeurs ! Fixer un cadre juridique clair, sanctionner sévèrement les fraudeurs OUI. Interdire NON

        Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Djibrail Dib sous ses nouvelles couleurs
    Djibrail Dib (ex-OL) grièvement blessé dans un accident de voiture 11:45
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : Greif toujours en salle d’attente 11:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL - Mercato : la FIFA veut frapper fort contre la multipropriété 10:15
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Jonatan Giráldez, un des plus jeunes entraîneurs de la Première Ligue 09:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mikautadze, un flambeau à récupérer et à assumer 08:45
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL - Mercato : visite médicale ce mardi pour Karabec ? 08:00
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : un départ d’un autre formateur historique attendu 07:30
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : Katoto et Brand en reprise 11/08/25
    d'heure en heure
    Mercato : Mathieu Valbuena (ex-OL) revient à l’Olympiakos 11/08/25
    Lens - OL : un parcage plein pour les Lyonnais 11/08/25
    Un micro de la Ligue 1 avec Prime Video
    OL : comment s'abonner à Ligue 1 + ? 11/08/25
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Lens - OL : un voyage très encadré pour les supporters lyonnais 11/08/25
    Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
    OL : les chiffres à retenir de la présaison 11/08/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : Crystal Palace débouté, l'OL sera bien de la partie 11/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    OL : Khalis Merah lancé d'entrée à Lens ? 11/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Première Ligue : OL Lyonnes - OM sera diffusé en clair 11/08/25
    Lens
    Lens signe une préparation solide avant de recevoir l’OL 11/08/25
    Corentin Tolisso
    Mercato : Tolisso est "bien parti" pour rester à l'OL 11/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut