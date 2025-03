OL : "Un tuto désormais pour poser réserve" contre Thiago Almada

Comme de nombreux clubs avant, Brest a choisi de poser une réserve contre Thiago Almada avant la rencontre. Un choix qui aurait été avant tout dicté par Reims.

C’est presque devenu un running-gag que les dirigeants de l’OL préfèrent en rigoler désormais. Un rire jaune certes, mais qui montre à quel point la situation est devenue gênante pour tout le monde. Le mouvement lancé par Toulouse à la mi-janvier a accueilli un nouvel adepte dimanche après-midi avec Brest. Comme le Téfécé, Reims, Marseille ou encore le PSG, le club breton a profité de l’avant-match pour déposer une réserve contre Thiago Almada et son recrutement à l’OL cet hiver, comme avancé par Olympique-et-Lyonnais avant la rencontre.

Cette habitude hebdomadaire a fait sourire Laurent Prud’homme, même si le directeur général regrette certains coups bas en sous-marin, à commencer par Reims. Ayant choisi de s’exprimer sur DAZN dimanche, le DG de l’OL a manié l’humour pour faire part de son agacement. "Greg Lorenzi (le directeur sportif de Brest, ndlr) est venu tout gêné pour me dire "je suis gêné Laurent, mais on n’a pas d’autre choix, on a reçu un appel de Reims pour nous dire comment déposer la réserve". En fait, désormais, il y a comme un tuto "comment déposer une réserve contre Almada", je trouve ça un peu triste."

"Certains présidents se croient au-dessus de la DNCG et la LFP"

Rappelant que l’OL était dans les clous et avait reçu l’aval de la DNCG pour enregistrer Thiago Almada après que "Orban est parti", Laurent Prud’homme n’a pas manqué de charger Jean-Pierre Caillot, président de Reims et "la clique" dont avait fait référence le président de Lens, Joseph Oughourlian, durant la semaine.

"Il y a un problème, et que ça vienne de Reims qui appelle pour dire ce qu’il faut faire… Le président de Reims est toujours censé être le président du collège L1 - je ne sais pas s’il a démissionné d’ailleurs - et on a plein de problèmes en ce moment, donc je trouve ça dommage. Certains présidents se trouvent au-dessus de la DNCG et de la LFP… Peut-être que le week-end prochain face à Nice, on aura encore une réserve… J’aimerais que le président Labrune siffle la fin de la récréation pour que ça se passe correctement."

Reste à savoir si le message lyonnais arrivera jusqu'aux oreilles du président de la LFP, cible des critiques depuis plusieurs mois.