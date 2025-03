Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Coupable du penalty concédé au quart d’heure de jeu, Alexandre Lacazette s’est rattrapé en inscrivant un doublé salvateur pour l’OL contre Brest (2-1).

Cette victoire de l’OL (2-1) a été difficile à se dessiner. Que retenir ?

Alexandre Lacazette : Qu’on a eu le mental pour revenir. On n'a rien lâché jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a encaissé ce premier but à cause de moi. Dieu merci, on a réussi à réagir et on a pu avoir les trois points.

Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête au moment du penalty ?

Je ne sais pas, je pense que c'est un moment d’absence. J'ai fait une erreur bête. Je m'en veux, mais c'est essentiel ce qu'on a gagné. Je me tourne sur le prochain match.

Vous aviez l'envie de vous rattraper derrière ?

Oui, forcément. Après, j'ai surtout envie que l'équipe gagne. Pas que marquer.

C'était davantage d'avoir les trois points. Et que nous, en tant qu'équipe, on gagne.

"On doit plus alterner entre jeu court et profondeur"

Ce match a été dur à négocier ?

Oui, ils nous ont posé des problèmes. On pensait avoir préparé quelque chose et ça ne s'est pas passé comme prévu. Après, c'est à nous, sur le terrain, de s'adapter, de trouver d'autres possibilités. Ça a été un peu compliqué pour les trouver. Mais au final, on a les trois points. Il y a des victoires comme ça qui ne sont pas les plus belles, mais qui sont importantes pour la suite.

Ce fut aussi la première titularisation de Thiago Almada. Comment vous jugez sa première performance dans le onze de départ ?

Je pense qu'il a été bon. Je sais aussi qu'il a la qualité pour encore mieux faire et encore plus impacter offensivement si on arrive à le trouver dans les meilleures dispositions. Mais je pense que pour une première titulaire, il a été bon.

Dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer ?

Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés. Peut-être alterner un peu plus entre la profondeur et le jeu court. Trouver plus des équilibres et se créer beaucoup plus de situations franches devant le but.