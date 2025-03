L'OL a tremblé jusqu'au bout, mais s'impose contre Brest (2-1)

Dans l'obligation de gagner ce dimanche à domicile, l'OL a dû batailler face à Brest (2-1). Derrière un doublé d'Alexandre Lacazette, les Lyonnais gardent espoir dans la course à la Ligue des champions.

La fin des rêves de Ligue des champions pour l’OL ? C’était la question qui se posait ce dimanche avant le coup d’envoi du match contre Brest. Avec les victoires de Monaco, mais surtout de Nice, les Lyonnais n’avaient pas vraiment le choix pour cette deuxième réception de suite à Décines. Pour continuer à croire au podium et a minima de la quatrième place de Ligue 1, ils se devaient de s’imposer face au club breton pour ne revenir "qu’à" sept points des Aiglons, avant de leur rendre visite dimanche prochain. Ce sera le cas avec une victoire aux forceps (2-1) grâce à un doublé de Lacazette.

Un déséquilibre certain en première mi-temps

Ayant rapidement annoncé que Thiago Almada et Alexandre Lacazette seraient titulaires ce dimanche, Paulo Fonseca n’a pas forcément changé de tactique sur le papier. L’OL a bien évolué en 4-2-3-1 face à Brest, mais sans ailiers de percussion. Titulaires contre le PSG, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont démarré cette rencontre de la 24e journée sur le banc et cela s’est ressenti dans la construction du jeu lyonnais. Avec Cherki et Mikautadze sur les côtés, l’OL a avant tout cherché à passer dans l’axe à coup de permutation entre les offensifs. On ne peut clairement pas dire que cela a été une réussite face au bloc compact adverse. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir vu les quatre offensifs chercher à combiner.

Il a d’ailleurs suffi d’une fois pour que cela fasse mouche à la 24e minute. Sur une action lancée par Almada et une remise de Mikautadze, Cherki a délivré sa 13e passe de la saison grâce au subtil ballon piqué de Lacazette pour égaliser. Car oui, l’OL courait au score depuis le quart d’heure de jeu et un penalty concédé par le capitaine lyonnais. Un ceinturage bête sur Camara que Lala ne s’est fait prier de convertir en but. Malgré une composition offensive sur le papier de l’OL, c’est bien Brest qui a eu les meilleures situations durant le premier acte. En sentant mieux le coup, Sima aurait pu profiter de l’hésitation de Perri pour remettre les Brestois devant.

Un doublé de buts pour Lacazette, de passes pour Cherki

Avec un milieu pas franchement fringuant à l’image de Tessmann, la formation rhodanienne a malgré tout cherché à monter d’un cran en seconde période. Elle a clairement eu le monopole du ballon, mais hormis une tête plongeante de Mikautadze qui a poussé Bizot à la parade (53e), il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour les plus de 47 000 spectateurs présents. Malgré tout, Paulo Fonseca n’a pas souhaité tout chambouler, misant sur son quatuor offensif jusqu’à la 82e minute. Une stratégie qui lui a donné raison puisque même en étant en deçà dans le jeu, Cherki a fini ce match avec deux passes décisives et Lacazette avec un doublé.

Sur un centre de l’international Espoir, le numéro 10 a parfaitement coupé la trajectoire et mis l’OL devant. Une dernière brindille avant de sortir sous les ovations du Parc OL. Toutefois, les Lyonnais ont tremblé jusqu'au bout avec cette VAR demandée par Mr Millot à deux minutes de la fin pour une main dans la surface. Sans conséquence, même si cela a fait sortir de ses gonds Fonseca, exclu pour son coup de sang.