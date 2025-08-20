Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre)

Natif de Lyon et passé par le club, Gédéon Kalulu quitte la France pour rejoindre l'Aris Limassol à Chypre.

Il est coutume de dire que partir à l'étranger forge la jeunesse. Pour Gédéon Kalulu, voyager à Chypre lui permettra d'affiner son caractère et de se faire une nouvelle expérience. À 27 ans, l'international avec la République démocratique du Congo (23 sélections) rejoint pour trois ans l'Aris Limassol, pensionnaire du championnat Panchypriote Cyta.

Issu du centre de formation de l'OL et professionnel en 2017, il n'a cependant jamais joué avec les "grands". Le défenseur s'est contenté de disputer les matchs avec la réserve (2016-2019) avant de partir en prêt à Bourg-en-Bresse (2018-2019). Il est ensuite transféré officiellement à Ajaccio, avant de poser ses valises à Lorient en 2022. Avec les Merlus, il a notamment contribué à la montée du club dans l'élite française la saison dernière.

Une première expérience hors de l'Hexagone

Au total, Gédéon Kalulu, petit frère d'Aldo et ainé de Pierre et Joseph, a joué 172 matchs chez les professionnels depuis le début de sa carrière. En paraphant un contrat de trois ans avec l'équipe chypriote, le polyvalent footballeur tourne une page de sa carrière et tente l'aventure au-delà de l'Hexagone. Une première pour lui, puisqu'il n'avait jusqu'à présent jamais évolué à l'étranger. L'occasion pour lui de retrouver un ancien de la Ligue 1… David Luiz, arrivé cet été en provenance de Fortaleza (Brésil).