Actualités
Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre)

  • par Antoine Lio

    • Natif de Lyon et passé par le club, Gédéon Kalulu quitte la France pour rejoindre l'Aris Limassol à Chypre.

    Il est coutume de dire que partir à l'étranger forge la jeunesse. Pour Gédéon Kalulu, voyager à Chypre lui permettra d'affiner son caractère et de se faire une nouvelle expérience. À 27 ans, l'international avec la République démocratique du Congo (23 sélections) rejoint pour trois ans l'Aris Limassol, pensionnaire du championnat Panchypriote Cyta.

    Issu du centre de formation de l'OL et professionnel en 2017, il n'a cependant jamais joué avec les "grands". Le défenseur s'est contenté de disputer les matchs avec la réserve (2016-2019) avant de partir en prêt à Bourg-en-Bresse (2018-2019). Il est ensuite transféré officiellement à Ajaccio, avant de poser ses valises à Lorient en 2022. Avec les Merlus, il a notamment contribué à la montée du club dans l'élite française la saison dernière.

    Une première expérience hors de l'Hexagone

    Au total, Gédéon Kalulu, petit frère d'Aldo et ainé de Pierre et Joseph, a joué 172 matchs chez les professionnels depuis le début de sa carrière. En paraphant un contrat de trois ans avec l'équipe chypriote, le polyvalent footballeur tourne une page de sa carrière et tente l'aventure au-delà de l'Hexagone. Une première pour lui, puisqu'il n'avait jusqu'à présent jamais évolué à l'étranger. L'occasion pour lui de retrouver un ancien de la Ligue 1… David Luiz, arrivé cet été en provenance de Fortaleza (Brésil).

    à lire également
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ? 10:15
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif 10:11
    Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
    Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre) 09:15
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment 08:15
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa 07:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 19/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 19/08/25
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 19/08/25
    d'heure en heure
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 19/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 19/08/25
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 19/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain 19/08/25
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise 19/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque 19/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    L'OL aurait le 6e budget de Ligue 1 19/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić appelé avec les Espoirs croates 19/08/25
    Amaury Barlet (ex-OL) nouveau directeur sportif du Cascol 19/08/25
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Nicolas Tagliafico présélectionné par l'Argentine pour septembre 19/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut