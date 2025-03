Ancien joueur de l'OL, comme ses frères, Joseph Kalulu a signé son premier contrat professionnel avec Pau. Il avait rejoint le club en juillet 2024.

Et de quatre pour la famille Kalulu. A l'image des Bahlouli, frères et sœur, les Kalulu sont une famille très portée sur le football. Comment les décrire autrement, alors que les quatre frères, Aldo, Gédéon, Pierre et Joseph, sont à présent tous professionnels. Les trois premiers le sont depuis plusieurs années désormais, et ils ont été rejoints lundi 3 mars par le petit dernier.

Il s'est fait une place dans l'effectif

Joseph, qui évolue depuis juillet 2024 à Pau, en Ligue 2, a signé son premier contrat professionnel en début de semaine. Le voilà maintenant lié à la formation paloise jusqu'en 2027. Arrivé en provenance de Saint-Priest, le défenseur latéral s'est frayé une place dans le groupe. Cette saison, il a pris part à seize affiches dans l'antichambre de l'élite, dont huit comme titulaire. Il a notamment démarré les deux dernières rencontres de championnat.

Comme ses trois frères, Joseph est passé par l'Olympique lyonnais et son centre de formation. Il y a évolué entre 2010 et 2021, avant de rallier l'ASSP. Rappelons qu'actuellement, l'ainé de la fratrie, Aldo, porte les couleurs du Partizan Belgrade. Gédéon, lui, est également en Ligue 2, à Lorient. Enfin, Pierre a changé de club l'été passé, étant prêté par l'AC Milan à la Juventus, quatre ans après son départ de l'OL. Une opération comprenant une option d’achat.