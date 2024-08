Mercato : Kalulu (ex-OL) s’engage à la Juventus Turin 

Mercredi, Pierre Kalulu a rejoint la Juventus en provenance de l’AC Milan. Thiago Motta le désirait âprement.

C’était dans les papiers et c’est désormais officiel : Pierre Kalulu s’est engagé en faveur de la Juventus Turin. Le Français a rejoint le club italien sous la forme d’un prêt payant de 3,3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 14 millions d’euros plus 3 de bonus. Le défenseur, qui a été formé à l’OL, avait signé son premier contrat pro au Milan AC à l’été 2020, parti libre de son club formateur. Pendant son temps à Milan, il s’est imposé comme titulaire peu à peu, mais les pépins physiques de la saison passée ne l’ont pas laissé tranquille et l’ont éloigné des terrains par moment. Une irrégularité qui a poussé son club à ne pas le retenir cet été.

Un renfort de poids pour Thiago Motta

S'il n'était pas forcément désiré par Paulo Fonseca à Milan, Kalulu avait les faveurs de Thiago Motta dans la quête d’un renfort supplémentaire dans l’arrière-garde turinoise. L'entraîneur italien pourra utiliser Pierre Kalulu comme il le souhaite. Durant l'été, la Juve a cherché à se renouveler et rajeunir son effectif à l’image de son coach. Pierre Kalulu, encore jeune (24 ans), a déjà une solide expérience en Série A, avec 112 matchs disputés en quatre saisons en Lombardie. Il pourra s’imposer dans la défense des Bianconeri qui manque cruellement de talent derrière. Une trajectoire cohérente pour le natif de Lyon qui fait son petit bout de chemin en Italie.