OL - Clinton Mata : "Pas forcément gai de voir des joueurs écartés"

À un peu plus d’une semaine de la fin du mercato, l’OL doit jongler entre la préparation du match contre Monaco et la gestion de certains dossiers. Une situation pas facile, même si Clinton Mata assure que cela n’empiète pas sur la vie du groupe.

Ils étaient vingt-cinq à l’entraînement ce jeudi et pourtant, tous n’étaient pas là. À l’OL, le choix a été fait de réduire au maximum sle groupe sur lequel Pierre Sage peut compter. En ce sens, la direction lyonnaise a choisi de créer un loft courant juillet avec Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr et Florent Sanchez. Ces cinq joueurs n’ont pas participé aux stages en Autriche et à Divonne-les-Bains, pas plus qu’aux amicaux de l’été. Un mois après cette décision, les choses n’ont pas forcément évolué, même si Sarr devrait rejoindre dans les prochaines heures l’Italie et l’Hellas Vérone. En réalité, de changements, il en a été question, mais pas positivement, puisqu’un sixième nom est venu s’ajouter à la liste. Et il a été bien plus surprenant avec le choix de laisser Rayan Cherki en marge du groupe professionnel au moment de son retour lundi.

"Le groupe vit bien malgré tout"

Quand bien même Monaco se présente samedi (17h) au Parc OL pour la première de la saison à Décines, le sportif est presque relégué au second plan dans cette dernière ligne droite du mercato. Rien de vraiment surprenant dans cette période, mais avec les difficultés de l’OL à vendre, cela prend un peu plus d’ampleur. De quoi créer un climat tenu à l’intérieur du groupe ?

Clinton Mata balaie d’un revers de la main cette théorie, même si la manière ne lui plait pas forcément. "Vous savez comment ça se passe dans le foot. Il y a des choix qui sont faits par la direction. On est juste focus sur notre job, mais c’est clair qu’on reste des humains avant tout, a confessé le défenseur en conférence de presse. Ce n’est pas gai de voir certains joueurs écartés, mais on ne peut rien y faire. Ce n’est pas à nous que revient la décision. On a aussi ce côté humain, donc ce n’est pas forcément plaisant."

La situation pèse, mais l’Angolais assure que le "groupe vit bien. On a récupéré Alexandre (Lacazette) qui a enchaîné les buts cette semaine, donc je suis confiant." Il ne reste plus qu’à espérer que cela se traduit sur le terrain.