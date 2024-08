OL - Mercato : Cherki va s’entraîner en marge du groupe

De retour à l’entraînement ce lundi, Rayan Cherki ne va pas reprendre avec le groupe. Le joueur offensif de l’OL va en effet suivre un programme individualisé en vue d’un potentiel transfert.

Il y avait déjà quelques noms ronflants depuis la mi-juillet avec Dejan Lovren notamment, mais le loft de l’OL va accueillir, dans les prochaines heures, un élément dont on n’imaginait pas une présence. De retour à l’entraînement ce lundi, Rayan Cherki ne va pas participer à la séance concoctée par Pierre Sage, selon les informations de L’Équipe. En effet, le joueur offensif a été placé dans le loft par la direction lyonnaise au même titre que les cinq joueurs déjà présents depuis plus d’un mois (Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr). Une décision choc et surprenante de la part de l’OL, même si David Friio n’a pas caché que la volonté était de se séparer de Rayan Cherki avant la fin du mercato. Et ce serait en ce sens que la décision aurait été prise de laisser le vice-champion olympique hors du groupe.

La crainte d'une blessure d'ici au 30 août

Annoncé tantôt au PSG, puis au Borussia Dortmund et enfin au RB Leipzig durant l’été, Cherki n’a finalement pas bougé et le temps commence à être compté. À un an de la fin de son contrat, l’OL ne souhaiterait donc pas voir son joueur se blesser et ainsi remettre en cause un possible départ dans les derniers jours ou dernières heures du marché des transferts. C’est donc autour d’un programme individualisé que l’international Espoirs va poursuivre sa préparation estivale jusqu’au 30 août prochain.

À ceux qui pensaient le revoir un jour sous le maillot lyonnais, Rayan Cherki devrait bien avoir disputé son dernier match avec l’OL lors de la finale de la Coupe de France. À moins qu’un ultime rebondissement ne vienne garnir l’un des feuilletons de l’été en l’absence d’offre et donc de départs dans les douze prochains jours.