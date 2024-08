Sage après Rennes - OL (3-0) : "On a loupé la première étape"

Nettement battu par Rennes pour son entrée en lice en Ligue 1, l’OL s’est sabordé tout seul. Avec des erreurs individuelles et un penalty manqué à 20 minutes de la fin qui aurait pu changer la physionomie. Pierre Sage regrettait avant tout ce scénario contraire.

Dans les rêves des supporters, des joueurs, du staff et des dirigeants, le scénario était bien différent de celui qui s’est déroulé dimanche soir à Rennes. De Mata à Sage en passant par Friio et Prud'homme, tous espéraient surfer sur la fin de saison dernière et sur une préparation qui, de l’aveu de tous, était bonne pour lancer une saison ambitieuse. Qu’elle ne fut pas la déception au Roazhon Park avec une large défaite (3-0), mais surtout un vrai coup derrière la tête. C’est d’ailleurs le mot qui est revenu le plus souvent dans la bouche des Lyonnais après la rencontre.

Rennes a réussi à piquer l’OL au moment où il le fallait, bien aidé, il est vrai, par l’attentisme lyonnais et les cadeaux venus du Rhône. Pierre Sage voulait malgré tout retenir un minimum de positif de la première période durant laquelle ses joueurs ont pourtant manqué d’agressivité. "On prend ce coup-franc et derrière il y a cette erreur. Ça a un effet psychologique sur l’équipe. Mais la première mi-temps n’est pas si mauvaise, c’est plutôt aux abords de la surface qu’on a eu du mal. Le score à la pause est très dur."

La magie n'a pas opéré dimanche soir

Ayant cherché à avoir des mots positifs dans le vestiaire, Pierre Sage a attendu de ses joueurs qu’ils se libèrent vraiment et poussent les Rennais dans leurs retranchements. Dans une seconde période décousue, l’OL a bien cru revivre les folles fins de matchs de la saison dernière suite à l’entrée de Malick Fofana. En l’espace de trois minutes, le jeune Belge a peut-être fait bien plus que le reste de ses compères d’attaque, provoquant un penalty à vingt minutes de la fin.

On dit souvent que le troisième but d’une rencontre fait basculer le match d’un côté ou d’un autre et l’OL n’a cette fois pas réussi à le faire pencher de son côté. Georges Mikautadze a vu Steve Mandanda repousser sa tentative et ce fut un troisième coup derrière la tête pour les coéquipiers de Maxence Caqueret. "On a poussé, on a obtenu ce penalty qui aurait pu inverser les tendances. Ça nous a mis un coup et redonné de la confiance à Rennes. Commencer une saison de cette façon, c'est très marquant, mais notre seul refuge est de s’enfermer dans le travail pour relever la tête devant notre public, a terminé Pierre Sage. On a loupé la première étape, donc on se doit de commencer la saison samedi prochain."

Le rendez-vous est pris dans un match contre Monaco déjà important à plus d’un titre.