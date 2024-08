Comme en Autriche, David Friio a rejoint le groupe de l’OL pour son stage à Divonne-les-Bains. Entre deux appels liés au mercato, le directeur sportif lyonnais a accepté de faire un point sur les différents dossiers à la presse présente dans l’Ain, dont Olympique-et-Lyonnais.

On a assez critiqué l’OL ces dernières années de manquer d’une voix et d’une certaine transparence pour ne pas se féliciter d’avoir trouvé un interlocuteur à qui parler. Il n’est pas forcément un amoureux de l’exercice, toutefois David Friio a accepté mardi de faire le point sur l’été lyonnais, un mois après le début de la préparation. Comme il y a deux semaines en Autriche, le directeur sportif a pris ses quartiers à Divonne-les-Bains avec le groupe de Pierre Sage, même si sa fonction l’amène à passer beaucoup de temps au téléphone.

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé mardi à l’hôtel dans lequel réside l’OL jusqu’à jeudi. À peine le temps de saluer le cortège de journalistes, dont Olympique-et-Lyonnais, que Friio a rapidement remis le téléphone à l’oreille après quelques appels manqués. Cependant, cela ne l’a pas empêché pendant une petite demi-heure de parler des sujets plus ou moins brûlants du mercato.

Maxence Caqueret a bien un bon de sortie

"Maxence, c'est aussi un enfant du club et qui est sur un plus long contrat (que Rayan Cherki) donc nous sommes à l’écoute du marché et je pense que le marché va se décanter les 10 derniers jours du mercato, ça ne va pas être de tout repos. C’est un très bon joueur, alors je pense qu’il aura son marché en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Je ne mets pas de frontières. Il y a des prétendants, on a beaucoup de demandes, ça sonde beaucoup et quand ça va dégainer d’un côté, sur certains autres deals, ça va générer de l’argent qui va permettre de réinvestir sur différents joueurs."

Tout le monde n’est pas sur le marché mais…

"Intransférable, ça n’existe pas, c’est une question d’offre et demande. Il y a des offres qu’on ne peut pas refuser et je pense que c’est valable pour tous les clubs. Il y a forcément des joueurs qu’on souhaite plus garder. Des joueurs comme Maxence (Caqueret) ou Rayan (Cherki), ils ont donné pour le club et quand on a eu besoin d’eux au mois de janvier, quand la situation était difficile, on a eu un deal : "voilà ce n’est pas le moment de partir maintenant, peut-être que l’été prochain, on discutera." On y est.

Mikautadze, la recrue phare de l’été

"C’est une cible de très longue date, il est suivi depuis longtemps. Déjà l’été dernier, avant mon arrivée, ça travaillait sur le dossier. L’avantage est que l’équipe qui était déjà en place, je la connaissais bien. C’était donc une question d’arriver au bon moment et il est arrivé au tout dernier moment. Je suis très fier de ce coup-là parce que ce n’est pas évident, il est annoncé ailleurs et on arrive à inverser la tendance. Même si je ne vais pas cacher que le fait qu’il soit de la région a forcément aidé."

L’OL prêt à prendre un risque avec Tagliafico

"Oui, il est en fin de contrat dans un an et c’est un risque qu’on veut prendre, car on sait aussi ce qu’il peut nous apporter, c'est un joueur qui une grinta et une attitude, un leadership naturel et qui répond présent en toute circonstance et on est vraiment fier d’avoir un joueur comme lui."

Quid du loft et de ses indésirables ?