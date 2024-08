Mardi, l'OL féminin a communiqué la composition du staff autour Joe Montemurro. Le club a aussi confirmé qu'Alban Sanchez serait en charge du recrutement, en collaboration avec Markel Zubizarreta, directeur sportif de Kynisca Sports.

Il reste bien sûr encore quelques visages connus, mais les joueuses de l'OL féminin, qui ont repris pour certaines l'entraînement le 1er août, ont découvert plusieurs nouvelles têtes. Ce mardi, l'Olympique lyonnais a dévoilé la composition complète de son organigramme, du staff en passant par le pôle performance et la direction. Rappelons d'ailleurs que ces équipes travailleront sous la houlette de Vincent Ponsot, le directeur général, et Michele Kang, la propriétaire de Kynisca Sports, groupe auquel appartiennent les Fenottes.

Pour accompagner Joe Montemurro, nous retrouverons Joe Palatsides, Patrizia Panico, Méline Gérard, les adjoints. La dernière nommée était déjà au club, le premier lui est d'origine australienne, comme l'entraîneur, qu'il a côtoyé entre 2014 et 2016 au Melbourne City. La deuxième citée est une ancienne attaquante, passée entre autres par la Fédération italienne et les équipes de jeunes, ainsi que par la Fiorentina chez les femmes (en 2021).

Le staff performance bien fourni

Le reste de l'encadrement technique sera composé de Simon Pouplin pour diriger les gardiennes, mais aussi de Marceau Goguer et Clément Fessier, les analystes responsables de la vidéo. Initiée sous Sonia Bompastor la saison dernière, la section dédiée à la performance sera très complète. Chapeautée par Jack Sharkey, elle contiendra un data scientist (Ana Sena), deux médecins (Jad Dbouk et Luka Bondoux), un responsable et deux kinésithérapeutes (Anthony Martin assistés de Shingo Kitada et Ganaëlle Rigondaud), deux préparateurs physiques (Rémi Pullara et Emanuele Chiappero), une nutritionniste (Ana Belén Martinez) et un responsable des sciences du sport (Emmanuel Vallance).

Autre point à retenir, la nomination d’Alban Sanchez pour gérer le recrutement des Fenottes. Ce dernier s'occupera uniquement des championnes de France en titre. Il collaborera avec Markel Zubizarreta, directeur sportif, directeur sportif de la structure internationale fondée par Michele Kang comprenant également Washington Spirit (États-Unis) et London City Lionesses (Angleterre).