Sous l’impulsion de Jean-Michel Aulas, devenu son président, la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) doit permettre le développement du foot féminin en France. Mardi, le Comex a validé le comité directeur dans lequel est présent Vincent Ponsot, directeur général de l'OL.

Depuis le 1er juillet, le football français féminin peut compter sur la Ligue féminine de football professionnel. Cette dernière a été créée dans le but de favoriser la croissance de la D1 féminine et du foot féminin dans son ensemble. Pour mener à bien cette mission, le choix s’est logiquement porté sur Jean-Michel Aulas. Vice-président de la FFF et ayant contribué à l’essor de l’OL féminin sur la scène nationale et européenne, l’ancien patron des Fenottes n’a pas eu besoin de faire une grosse campagne pour s’attirer les faveurs. Toutefois, le lancement officiel de cette Ligue féminine de football professionnel devait s’accompagner de la création d’un comité directeur.

Le directeur général lyonnais sur tous les fronts

Mardi, le Comex de la FFF a validé la composition de ce comité qui aura la charge de défendre les intérêts de tous et de faire évoluer le foot français dans la bonne direction. Treize membres seront permanents dans ce comité dans lequel l’on retrouvera un peu d’OL. En effet, Vincent Ponsot, directeur général des Fenottes, siègera en qualité de représentant de rang 1 UEFA. Entre la recherche d’un nouveau stade pour les joueuses lyonnaises et ce rôle à la LFFP, l’ancien directeur du football chez les garçons ne chôme pas depuis sa requalification.