L'Union Berlin de Tousart invaincu avant de retrouver l'OL

Lucas Tousart, milieu de l’Union Berlin (Photo by SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Avec une confrontation prévue entre l’OL et l’Union Berlin ce samedi 3 août (17h), Lucas Tousart attend son ancien club de pied ferme. Le club allemand n'a toujours pas perdu dans cette préparation estivale.

Avec une préparation qui dure depuis plus de trois semaines, les hommes de Pierre Sage affronteront l’Union Berlin de Lucas Tousart, ce samedi (17h). L’ancien Lyonnais, passé par le club entre 2015 et 2020, a disputé 170 matchs sous les couleurs rouge et bleu avec un dernier match qui reste forcément dans les mémoires. Il avait inscrit le but victorieux (1-0) face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, en 8es de finale aller de Ligue des champions, dans un Parc OL en feu. Une soirée inoubliable pour lui et les supporters lyonnais juste avant les restrictions et l'arrêt des compétitions avec le Covid-19.

Prêté par le Herta Berlin, qui n'avait pas hésité à dépenser 25 millions d'euros avant de le prêter à l'OL, le milieu avait retrouvé le club allemand et n'avait pas participé au Final 8 de Lisbonne. Après trois saisons au Herta et une descente, Tousart a rejoint l’autre club de Berlin, l’Union, contre près de 3 millions d’euros et tout juste qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le joueur rêvait de revivre des moments uniques, comme il en a vécu avec l’OL dans la plus belle des compétitions. Le joueur de 27 ans a indiqué, via X (ex-Twitter), avoir "hâte de revoir très vite toute la TeamOL".

L’Union Berlin invaincu en préparation

Le club allemand est en pleine bourre en cette avant-saison. Les Berlinois attaquent leur quatrième match de préparation et affrontent donc l’OL. Les coéquipiers de Lucas Tousart ont repris l'entraînement fin juin. Ils ont affronté, début juillet, le Chem Leipzig, un club local, qu’ils ont facilement battu 4-0. Le club berlinois a enchaîné contre des adversaires de haut standing tels que le Dynamo Kiev ou encore les Glasgow Rangers.

Les Allemands se sont défaits des Ukrainiens (3-2) et se sont séparés sur un spectaculaire 4-4 face aux Écossais. Avec des Allemands ayant inscrit onze buts sur leurs trois dernières rencontres, la défense de l’OL se doit d’être au rendez-vous. Ce sera un match de confirmation pour l'arrière-garde lyonnaise qui a été plutôt solide contre le Torino mercredi (0-0).