Ce jeudi, l’Olympique lyonnais a annoncé que son 4ᵉ match amical se déroulera face à l’Union Berlin. Lucas Tousart est déjà empressé de rencontrer son ancienne équipe.

Tout au long de sa préparation estivale, l’OL disputera six rencontres. Les joueurs de Pierre Sage effectueront également deux stages, l’un en Autriche du 15 au 25 juillet, l’autre à Divonne-les-Bains du 5 au 8 août. Entre ces deux voyages, les Gones ont deux oppositions de prévues. Le mercredi 31 juillet, les Rhodaniens joueront face au Torino sur la pelouse du stade Pierre-Rajon. Puis, ce jeudi, le club de John Textor a communiqué que son effectif se rendra en Allemagne le 3 août, pour affronter l’Union Berlin dans leur enceinte. Lucas Tousart, évoluant actuellement dans le club berlinois, va pouvoir retrouver son ancienne formation, à son plus grand bonheur. L’ancien de la maison lyonnaise a publié un message sur X (ex-Twitter) dans lequel il indique avoir "hâte de revoir très vite toute la TeamOL ".

Après la Ligue 1, la Bundesliga

Vendu pour près de 25 millions d’euros au Hertha Berlin en 2020, Lucas Tousart évolue encore dans le championnat allemand. Le milieu défensif comptabilise 96 apparitions avec le Herta pour tout de même neuf buts et cinq offrandes. Après sa descente en Bundesliga 2, le joueur de 27 ans n’est pas parti très loin, puisqu’il a rejoint un autre club berlinois en 2023. Ainsi, le Français va prochainement recevoir l’Olympique lyonnais, un club dans lequel son but lors de la victoire 1-0 face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, a permis au Parc OL de chavirer de bonheur. C'était le 26 février 2020, dans une des plus belles soirées de Ligue des champions que le Groupama Stadium a vécu jusqu'à maintenant.