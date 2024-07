Un nouveau record d'affluence battu au Parc OL

La saison écoulée a été historique pour le Parc OL. Presque 2 millions de personnes se sont rendues dans l’enceinte décinoise entre août 2023 et juin 2024 : du jamais vu.

Au Parc OL, l’exercice passé avait mal débuté pour l'OL. En effet, les Lyonnais s’étaient inclinés 4-1 face à Montpellier en août 2023. D’ailleurs, jusqu’en décembre dernier, les supporters rhodaniens n’ont jamais vu leur équipe s’imposer. Il a fallu attendre le 10ᵉ jour du dernier mois de l’année pour que les Gones remportent un match (3-0 face à Toulouse). Depuis cette victoire, le stade décinois a beaucoup mieux réussi aux joueurs de Pierre Sage. Sur les douze dernières rencontres de Ligue 1 à domicile, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette comptent huit succès, deux matchs nuls et deux défaites.

L’enceinte a aussi souri aux féminines. Les Fenottes ont battu leur record d’affluence en mai lors de la victoire en demi-finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, avec près de 40 000 spectateurs. Peu après, le groupe de Sonia Bompastor avait de nouveau battu le club de la capitale en finale du championnat. Ainsi, Wendie Renard avait pu soulever le trophée devant tous ses fans. Dans leur globalité, les matchs de l’OL ont rassemblé 1 044 478 personnes.

Pas seulement l’Olympique lyonnais au Parc OL

Entre septembre et octobre, le Parc OL a été le théâtre de la Coupe du monde de rugby 2023. Environ 280 000 suiveurs de l’ovalie ont animé les tribunes du stade des Lumières durant le tournoi. Tout au long de la saison, le Parc OL a aussi accueilli les équipes de France masculine et féminine dans différentes compétitions.

En juin 2024, six concerts ont eu lieu à Décines-Charpieu. La superstar Taylor Swift s’est produite à trois reprises sur scène. Les groupes de musique Rammstein et Coldplay lui ont succédé. À noter que la saison avait débuté en juillet 2023 avec les Red Hot Chili Peppers. Ces shows permettent au club de John Textor de bénéficier de rentrées d’argent importantes. Finalement, sur la saison 2023-2024, le Parc OL a atteint une affluence de 1 915 145 supporters, fans et spectateurs en 44 événements. Un record.