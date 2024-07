Sonia Bompastor, coach de l’OL (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Ayant quitté ses fonctions d’entraîneure de l’OL le 29 mai dernier, Sonia Bompastor attendait encore d’endosser son costume à Chelsea. L’entraîneure française a pris son poste de lundi.

En prolongeant Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer, Michele Kang a réussi à garder une partie du patrimoine de l’OL de la dernière décennie. Toutefois, la propriétaire américaine n’a pas réussi à convaincre totalement certains bijoux de famille de poursuivre l’aventure. Il y a Griedge Mbock qui a choisi d’aller voir ailleurs, en attendant peut-être Delphine Cascarino. Mais avant les deux joueuses, Sonia Bompastor et Camille Abily avaient également mis les voiles vers un autre projet. Une volonté assumée par l’entraîneure principale de découvrir une autre culture après trois saisons à la tête de l’OL.

Une reprise en effectif réduit

En couplant expérience familiale et professionnelle, Bompastor avait choisi Chelsea comme nouvelle étape pour les quatre prochaines saisons. Si elle semblerait avoir Cascarino dans le viseur, la championne d’Europe 2022 n’avait officiellement pas encore pris ses fonctions dans le club londonien. C’est désormais chose faite depuis ce lundi 1er juillet qui marque le début de l’aventure de Sonia Bompastor, Camille Abily et Théo Rivrin à Chelsea où elles retrouveront dans plusieurs semaines d'anciennes Lyonnaises. Retenues pour les Jeux, Catarina Macario, Kadeisha Buchanan et Eve Périsset ne sont pas attendues avant août à Londres.