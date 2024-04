Mercato : Hegerberg prolonge à l’OL jusqu’en 2027

Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En fin de contrat à l’issue de la saison, Ada Hegerberg a fait le choix de la stabilité. L’attaquante norvégienne a prolongé son contrat avec l’OL jusqu’en 2027.

Elle n’a pas encore fait son retour sur les terrains, un mois après sa blessure contre Fleury, mais Ada Hegerberg sait faire plaisir à ses supporters même en dehors. Pendant que son retour est espéré pour la demi-finale de la Ligue des champions contre le PSG, la Norvégienne s’est activée en coulisses. Du moins ses représentants avec Michele Kang et Vincent Ponsot. Comme attendu ces derniers jours, Hegerberg a fait le choix de poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône pour les trois prochaines années. Ce mercredi, l’OL a annoncé la prolongation de sa star jusqu’en juin 2027 et peut déjà complètement se projeter sur le futur avec sa Ballon d’Or.

La première d'une longue série de prolongations ?

Comme de nombreuses joueuses de l’effectif lyonnais, Ada Hegerberg était en fin de contrat à l’issue de la saison et faisait clairement partie des dossiers prioritaires. Dans l’entretien qu’elle avait accordé à Olympique-et-Lyonnais, Michele Kang a fait réitéré son désir de voir les cadres en fin de contrat prolonger. Après plusieurs mois de discussions et des discussions qui se sont rapprochées au fil des semaines, Hegerberg et l’OL sont enfin parvenus à un accord total. Une bonne nouvelle pour les Fenottes tandis que la direction doit maintenant trouver des terrains d’entente avec des éléments comme Griedge Mbock, Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer ou encore Perle Morroni.