Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mercredi, Michele Kang a assisté à la victoire de l'OL contre Lille (2-1) au Parc OL. Quelques heures plus tôt, la présidente de l'OL féminin s'est assise avec Olympique-et-Lyonnais pour discuter de la vente de la section féminine et de ses projets à venir à Lyon.

Olympique-et-Lyonnais : comment vous sentez-vous après ce closing et le fait d'être officiellement la nouvelle patronne de l'OL féminin ?

Michele Kang : Je suis très excitée que nous ayons terminé ce processus et que nous pouvons vraiment avancer avec 100% de notre énergie. Être focus sur nos objectifs.

Est-ce que vous comprenez les craintes des supporters sur le fait que cette vente ait pris autant de temps ?

Oui, ça a pris du temps (sourires). Mais je pense que quand vous essayez de faire quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait auparavant, vous ne voulez pas vous presser. Vous voulez vous assurer que toutes les parties comprennent exactement ce que nous faisons. Ce sont les fans, les joueuses bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres entités comme les autres clubs, les fédérations, les autorités de réglementation, etc. Donc, nous voulions être certain que tout le monde est à bord, que tout le monde comprend clairement notre projet. Cela prend du temps, car ce n'est pas quelque chose qui a été fait jadis.

Vous êtes officiellement la nouvelle patronne de l'OL féminin, mais nous savons que vous travaillez dans l'organisation depuis plusieurs mois. Est-ce que cette décision va vraiment changer quelque chose ?

Non, pas forcément. Je suis devenue présidente de la section féminine début janvier, mais Vincent (Ponsot) et moi travaillons ensemble depuis l'été dernier, donc nous avons fait beaucoup de changements. Mais je pourrais dire que beaucoup de choses que j'ai faites jusqu'à présent étaient un peu moins agressives, en partie parce que ce n'était pas officiellement terminé, mais maintenant, nous allons exécuter nos plans aussi agressivement et aussi rapidement que possible. Mais fondamentalement, rien ne change réellement.

"Notre équipe ne peut jouer sur un terrain d'entraînement"

Et quel sera le plan pour les prochains mois, pour les prochaines années ?

Certains des dossiers doivent toujours être établis, comme la question des entraînements, du stade. Nous avons commencé, mais vous savez, cela va être détaillé. Donc, les prochains mois seront cruciaux. Il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du club, avec le fait de s'assurer que nous prenons soin de nos joueuses, de notre équipe de façon appropriée. Mais l'autre aspect, ce sont les fans, la communauté. Comment nous assurer qu'ils en savent beaucoup sur nous, sur ce que nous faisons et qu'ils aiment vraiment voir les matchs le samedi ? Donc, pendant que nous préparions ce processus, une des initiatives était d'entendre nos fans à Lyon.

Nous avons donc fait une enquête. Nous avons engagé une entreprise externe et nous avons enquêté sur environ 6 000 personnes à Lyon. Certains étaient des fans de l'équipe masculine, d'autres des féminines et certains de simples habitants de Lyon. Et ce qui a été absolument incroyable, c'est que sur les 6 000 personnes sondées, 4 500 nous sont revenues complétées sous 48h. Je n'ai jamais vu ça. Dans ma carrière de business, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de ce type et vous ne voyez pas ça, jamais. Et ça vous montre qu'il y a une demande, une curiosité, une passion. La question est maintenant de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner envie de venir au match et de soutenir nos joueuses ?

J'ai demandé à ces dernières, et pas seulement à l'OL, qu'est-ce qui est au-dessus de tout dans la liste de souhaits ? La majorité des réponses était : "je suis une footballeuse, je veux jouer contre les meilleures joueuses et les meilleures équipes dans un vrai stade". Ce n'est pas un stade d'entraînement, mais un vrai stade du public. Donc, c'est mon travail. Comment réussir à avoir ce public ? Nous devons comprendre les fans, qui sont-ils, mais aussi essayer de trouver un moyen de les faire revenir. Tout est question d'expérience. Il y a bien sûr les 90 minutes du match, mais il y a beaucoup d'expérience de fans. C'est quelque chose qu'on doit faire pour s'assurer que les fans aiment revenir, match après match.

Sur le stade, ne pensez-vous pas que quitter Décines peut entraîner une perte d'identité de la section féminine ?

Non, non, non. Actuellement, l'OL féminin joue la plupart de ses matchs sur ce terrain (Gérard Houllier) dans le centre d'entraînement. Il a environ 1200 sièges. Je ne sais pas si vous y allez souvent, mais j'ai cru savoir que oui (notre média fait un suivi exhaustif de l'actualité des féminines, Ndlr). Donc, vous avez vu que ce n'est pas un stade professionnel. L'OL est l'une des meilleures équipes du monde et la meilleure équipe européenne. Elles ne peuvent pas jouer sur un terrain au centre d'entraînement. J'aimerais qu'on puisse jouer chaque match dans le Grand Stade, mais ce n'est pas réaliste. C'est un détour, pour l'instant. On va y arriver. Nous pensons qu'il y a une issue heureuse.

Dans beaucoup de nos matchs de saison, nous pouvons jouer devant approximativement 15 000 à 20 000 spectateurs. Et c'est ce dont on a besoin ici. Jusqu'à ce qu'on soit aussi grand, qu'on puisse jouer chaque match à Décines. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'endroits restants sur ce campus. J'aimerais pouvoir construire quelque chose ici, mais il n'y a pas d'endroits restants pour construire quelque chose comme ça. Mais nous allons rester au sein de la Métropole de Lyon. Nous travaillons avec la ville de Lyon ainsi que la Métropole. Mais, essayer de trouver 40-50 hectares de terrain vide n'est pas si facile. Mais ça n'a rien à voir avec notre identité comme OL. Les hommes et les femmes de l'OL partagent le même héritage et la même histoire. Ça ne va jamais changer, même s'il y aura probablement des changements.

"Il pourrait y avoir un changement subtil sur le logo"

Est-ce que par exemple le logo sera toujours le même ?

Ça va assurément ressembler au même, mais il y aura des changements. Toutefois, on ne va pas totalement renier notre héritage et notre histoire. Il y aura des changements pour s'assurer que c'est une équipe féminine, que nous sommes indépendantes. Il y aura des changements, mais on ne va pas oublier d'où nous venons. Ce sera un petit changement. Après, il est vrai que ça peut être un petit changement pour moi, mais peut-être un grand chamboulement pour d'autres personnes dans le club. Si je change le bleu du logo, certaines personnes peuvent avoir des attaques au cœur, mais ce ne sera pas une grande révolution. Ça va être très similaire à l'Olympique lyonnais, le regard et le ressenti, mais il y aura des changements subtils.

Le foot (ou soccer) féminin est très important et populaire aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Lyon avec votre esprit américain ?

Une des premières choses que j'ai faites quand j'ai acquis le Washington Spirit est de trouver comment entraîner les femmes comme elles sont. Dans la plupart des sports féminins, en particulier les sports d'équipe, comme le football, et j'imagine aussi le basketball, nous entraînons nos joueuses comme s'ils étaient des hommes, c'est-à-dire qu'on leur offre des matériaux d'entraînement, et tout ça, de la façon dont les hommes sont entraînés.

Nos joueuses ont clairement des changements biologiques et physiologiques très différents, le plus important étant les changements hormonaux, comme la période des règles. Beaucoup de blessures au ligament croisé sont arrivées pendant leur période de menstruation. Et une des recherches les plus récentes a identifié que le jour avant que votre période commence, vous avez sept fois plus de probabilité d'être blessé. Donc, si nous le savons, nous devons ajuster notre calendrier d'entraînement, l'intensité et tout ça. A Washington, nous avons commencé ce type d'entraînement en tant que femmes.

Nous avons lancé un centre d'innovation. Nous avons plus de 20 personnes qui travaillent sur ce sujet en termes de recherche primaire. Nous recrutons des athlètes féminines. Elles portent des vêtements et traquent toutes les données. C'est l'un des côtés. L'autre côté, c'est : "OK, nous savons cela, alors qu'est-ce qui va être différent ?" "Comment vous changez les choses et l'ailier à la pratique du haut niveau chez les femmes ?" Les joueuses de l'OL sont exposées à exactement la même chose. C'est pour cela, qu'en arrivant à l'OL, on a souhaité améliorer ces choses en priorité au niveau de la performance et de l'entraînement des femmes.

"Je suis en contact H24 avec Vincent Ponsot"

Il y a eu du renfort dans le staff de Sonia Bompastor. Cela rentre-t-il dans cette logique ?

Comme ce que j'ai fait avec le Spirit (son club de soccer féminin professionnel américain basé à Washington, Ndlr), le but est de présenter notre football comme un produit pour nos fans. Nous devons donc avoir la meilleure expérience possible pour nos fans. Cela signifie que notre équipe doit être la meilleure. Une équipe comme une équipe collective, mais aussi des joueuses au sens individuel. Les joueuses doivent être les meilleures joueuses. Cela signifie qu'il faut qu'elles aient la meilleure santé mentale et physique. En Europe, beaucoup d'équipes partagent les ressources. Les coaches sont peut-être différents, mais beaucoup de performances, de nutritionnistes sont partagés. Mais cela signifie qu'en pratique, la plupart des employés s'intéressent aux hommes, mais pas aux femmes.

Quand je suis arrivée ici, nous avions un certain nombre d'employés dédiés aux femmes, mais tout le reste devait être partagé. Ils n'ont pas beaucoup d'attention. Donc, la première chose que nous avons faite, c'est de trouver des renforts, surtout dans le domaine de la performance médicale. Nous avons, avec l'aide du Centre d'innovation que je viens d'évoquer, travaillé sur la formation des femmes en tant que femmes. Nous avons construit une équipe, nous avons maintenant 26-27 personnes dédiées, ce qui est deux fois ce que nous avions. Cela permet d'avoir pratiquement une personne dédiée par joueuse. C'était vraiment la première chose. Encore une fois, nous nous concentrons sur le jeu de football et sur la façon de faire de nos joueuses les meilleures possibles.

Quelle sera votre relation avec Vincent Ponsot ? Il sera votre œil à Lyon pendant vos absences ?

Oui, il est le CEO (directeur général) de l'équipe. Je suis la présidente. Nous travaillons ensemble tous les jours. Si je ne suis pas là physiquement, je lui envoie des messages et je téléphone. Nous sommes 24h sur 24h et 7 jours sur 7 en contact, n'est-ce pas ? (Vincent Ponsot, présent lors de cet entretien, acquiesce, Ndlr). Il y a aussi la question de décalage horaire, parfois, c'est très tôt le matin ou très tard la nuit. Mais nous sommes une équipe et il y a tout ici pour réussir.

Comment s'est passée cette réunion au siège de la Fédération française de football ? Quel était l'objet ?

Ils ont partagé avec nous, les clubs, représentants, diffuseurs, tout le progrès qu'ils ont fait et la direction dans laquelle ils vont pour le développement du foot féminin. C'était très, très intéressant. Je suis très encouragée et vraiment contente d'entendre tout le progrès qui a été fait. C'était aussi une très bonne opportunité pour moi. C'était une bonne chose de pouvoir rencontrer toutes les équipes, soit les propriétaires, soit les directions sportives. La conclusion a été que, pour que le football féminin en France puisse réussir, ces 12 équipes doivent absolument travailler ensemble. N'avoir que deux ou trois grandes équipes, ce n'est pas suffisant. Les 12 équipes doivent être très compétitives. Cela signifie que nous travaillons conjointement pour partager nos meilleures pratiques et c'est mon intention de partager tout ce que nous apprenons avec toutes les équipes à l'écoute. C'est donc extrêmement important de construire cette relation et de partager notre vision. C'était le premier pas (cette réunion à la FFF).

Pour revenir au sportif, certaines joueuses importantes, comme Ada Hegerberg, Delphine Cascarino, sont en fin de contrat. Souhaitez-vous qu'elles restent et allez-vous intervenir personnellement ?

Absolument ! Elles sont une partie intégrale de l'équipe. Beaucoup de fans s'identifient plus aux joueuses qu'aux équipes. À Lyon, il y a de nombreuses joueuses de talents. Les deux, ainsi que celles en fin de contrat comme Eugénie (Le Sommer), Griedge (Mbock), ont été des pièces centrales du succès de notre équipe, donc on souhaite absolument les garder.