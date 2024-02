Dans l’attente du closing qui devrait intervenir d’un moment à l’autre, Michele Kang et Vincent Ponsot étaient à Paris mardi. La future patronne de l’OL et son directeur général ont participé à une réunion organisée par la FFF avec Canal Plus pour "développer le foot féminin de demain".

L’annonce ne devrait plus être qu’une question de jours, comme l’avait soufflé Sonia Bompastor, il y a quelque temps. Depuis plusieurs mois, les supporters de l’OL attendent le fameux closing de la cession de l’OL féminin à Michele Kang par John Textor. Et par effet de domino, la vente de l’OL Reign, redevenu depuis quelques semaines le Seattle Reign FC. Les semaines ont passé, les mois aussi sans fumée blanche, ce qui devrait rapidement intervenir pour faire officiellement de Michele Kang la nouvelle patronne de la section féminine. Dans les faits, c’est déjà le cas depuis un moment et pour preuve, l’Américaine est actuellement en France.

Une réunion en présence de Canal Plus

Avec le choc contre le PSG dimanche (21h) au Parc OL, Kang a posé ses valises dans l’Hexagone et a d’abord fait un crochet par Paris. Avec Vincent Ponsot, désormais directeur général de l’OL féminin, Michele Kang a assisté à une réunion organisée par la FFF, en présence notamment de Jean-Michel Aulas. Le but de cette réunion était d’organiser un point avec les clubs de l’élite et ceux de D2 bien partis pour monter et s’asseoir à une table afin de réfléchir aux moyens à mettre en place pour "développer ensemble le football féminin de demain pour devenir un leader européen". Une discussion qui s’est tenue en compagnie de Canal Plus, diffuseur de la D1 féminine.