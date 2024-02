Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le patron américain et l'ancien président ont évoqué leur grande satisfaction dans les médias, après le match remporté par l'OL face à Marseille (1-0). L'union sacrée semble perdurer entre les deux hommes.

Il a fallu qu'il revienne en tribunes pour que l'OL se remette à goûter aux joies de la victoire. Réconcilié avec John Textor après des mois de bisbilles pour des histoires de gros sous, Jean-Michel Aulas a fait son retour en tribunes en décembre contre Toulouse (succès 3-0). Depuis, Les Lyonnais ont disputé trois autres rencontres de Ligue 1 pour un revers (face à Rennes, 2-3) et deux victoires. Les deux fois en battant Nantes et Marseille sur le score de 1-0, avec un but d'Alexandre Lacazette.

La culture de la gagne n'est pas pour autant revenue dans le club lyonnais. Loin de là. Mais cette union sacrée - en tout cas dans les médias - est de nature à apporter plus de sérénité au sein de l'OL, en général, et dans l'équipe, en particulier.

"Le vrai début de l'aventure made by John and Eagle", s'enflamme Aulas

Jamais avare de tweets, l'ancien président s'est exprimé sur le réseau social dimanche soir. Avec un emballement dont lui seul a le secret. "C'est le vrai début de l'aventure made by John and Eagle, s'est enflammé Aulas sur X (ex-Twitter). Je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters. Merci."

Aulas, 74 ans, répondait à la vidéo de liesse du vestiaire lyonnais, diffusée sur le réseau social par John Textor après le succès dans l'Olympico (1-0). Le PDG américain a reconnu, au micro du diffuseur Prime Video qu'il était "anxieux" avant "ce match historique". Présent en tribunes avec son épouse, Textor s'est lui aussi félicité de cette victoire. Il a apprécié la nouvelle concurrence, née d'un mercato hivernal record. "Il y a de nouveaux joueurs dans le vestiaire. Le coach (Pierre Sage) a réussi à les faire jouer ensemble", s'est enthousiasmé le patron d'Eagle Football, qui a enterré la hache de guerre avec Jean-Michel Aulas. Visiblement, cela semble être fructueux sur le plan des résultats pour l'OL.