OL : David Friio fait le bilan d'un mercato d'hiver record

David Friio, directeur sportif de l’OL (à droite), assis aux côtés du président John Textor et de Laurent Prud’homme, directeur général (@Razik Brikh)

Devant la presse, David Friio, le directeur sportif, a déroulé et détaillé le bilan du marché des transferts, animé, réalisé par l'OL cet hiver.

Historique. Mouvementé. Dépensier. Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer le mercato hivernal de l'Olympique lyonnais. On se souviendra sans doute longtemps de la signature rocambolesque de Saïd Benrahma à l'OL... un jour après la clôture officielle du marché des transferts.

Du côté des mouvements (7 arrivées, 6 départs), ce mercato restera inédit. Du jamais-vu également au niveau des montants dépensés par le club de John Textor à cette période de l'année. Au sein du Top 5 européen, le club rhodanien est celui qui a dépensé le plus d'argent cet hiver. Au total, 56 M€ (selon le site Transfermarkt). Près de 90 M€ même, si le club entend lever les options d'achat des sept joueurs débarqués cet hiver entre Rhône et Saône.

"Depuis décembre, nous avons ciblé les besoins de l'équipe, partagés par l'ensemble des composantes du club. À savoir trois joueurs offensifs, deux milieux de terrain, un défenseur central", a expliqué ce vendredi, devant les journalistes, le directeur sportif David Friio, assis à côté de John Textor (PDG d'OL Groupe) et Laurent Prud'homme (DG).

"Des joueurs capables d'avoir tout de suite un impact significatif"

L'objectif sur le plan sportif consistait à engager des "joueurs capables d'avoir tout de suite un impact significatif sur l'équipe première". Qui plus est dans la situation sportive délicate de l'OL, englué au classement (16e après 19 journées).

Interrogé sur les recrues, David Friio considère qu'elles apporteront une plus-value sur les plans technique, physique et de l'expérience. "Chaque recrue possède ces différentes caractéristiques. Elles vont apporter de la qualité, de la concurrence et de l'émulation à l'effectif de l'OL", indique le directeur sportif, qui assure avoir déjà observé une différence ces derniers jours à l'entraînement.

L'ancien directeur sportif de l'OM (2022-2023) a balayé les différents secteurs de jeu, renforcés par les recrues. Du côté de la défense, il a demandé, comme Textor quelques minutes avant lui, un peu d'indulgence pour Adryelson. Le défenseur brésilien (25 ans) - appelé comme le gardien Lucas Perri en Seleçao l'an dernier - sort d'une très longue saison à Botafogo. Une période d'acclimatation sera, à son avis, forcément nécessaire. Adryelson rentrera néanmoins dans la rotation en défense centrale pour aider l'équipe à "court terme" en vue de l'objectif maintien.

Des opportunités en attaque et en défense, un milieu renforcé

À n'en pas douter, les deux joueurs sud-américains représentaient des "opportunités" de marché. À l'instar de Malick Fofana et Gift Orban, issus de La Gantoise. "Deux attaquants qui prennent la profondeur", décrit-il. Des profils qui faisaient défaut à l'OL en première partie de saison.

Mais c'est peut-être dans l'entrejeu, secteur en souffrance et en manque criant de solutions, que la cellule de recrutement a mis le grappin sur des valeurs sûres. "La priorité des priorités, c'était Matic, souligne Friio. Cet épisode a duré et s'est résolu en bonne intelligence avec les dirigeants rennais et les propriétaires respectifs."

Le deuxième milieu de terrain promis à Pierre Sage a signé de justesse, dans les ultimes heures du mercato. Orel Mangala, international belge (12 sélections) évoluait en Premier League, à Nottingham Forest, comme un certain... David Friio en 2005-2006. Ce dernier est convaincu que Mangala "va densifier et bonifier le milieu de terrain" lyonnais.

Un effectif pléthorique pour l'opération maintien

Composé de 26 joueurs et 3 gardiens, Pierre Sage dispose d'un effectif pléthorique avec chaque poste doublé. L'entraîneur pourra faire évoluer son équipe tactiquement afin d'être moins prévisible. Il sera également en mesure de faire jouer la concurrence s'il le souhaite.

Problématique à l'heure d'aborder - seulement - 15 matches en championnat (plus une rencontre au moins en Coupe face à Lille mercredi prochain) ? "Abondance de biens ne nuit pas dans le foot", note David Friio, qui, s'il vise surtout le maintien à court terme, a vu plus loin, avec la saison prochaine dans un coin de la tête.