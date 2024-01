OL - Mercato : l'offre de Salzburg pour Diomandé rejetée

Sinaly Diomandé (OL) et Romain Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Salzbourg, qui aimerait attirer Sinaly Diomandé cet hiver, a proposé un prêt payant assorti d'une option d'achat, une offre rejetée par l'OL. A l'instant T, le joueur ne souhaiterait pas rejoindre l'Autriche.

L'OL s'active sur le marché des transferts. Il ambitionne le recrutement de plusieurs joueurs, mais dans l'autre sens la porte est ouverte pour d'autres garçons. C'est notamment le cas le Sinaly Diomandé. Aujourd'hui, et comme nous l'expliquions un peu plus tôt ce dimanche, les prétendants ne se bousculent pas au portillon pour le faire venir. Le RB Salzburg est actuellement la piste la plus pressante.

D'ailleurs, comme l'indique le journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, le club autrichien a proposé pour l'Ivoirien une offre de prêt avec option d'achat à hauteur de 5,3 millions d’euros. Il faudrait y ajouter 1,5 million d'euros de bonus et 10% en cas de plus-value future. Une somme insuffisante, puisque repoussée par le 16e de Ligue 1 d'après L'Equipe.

Le club veut lui trouver une porte de sortie

Et si même la proposition était acceptée, le défenseur central est encore loin d'avoir rejoint l'Autriche. En effet, selon nos informations, il n'est pas forcément attiré par la formation appartenant à la galaxie Red Bull. Il serait davantage enclin à se diriger vers l'Angleterre ou l'Espagne. De plus, son intention à l'instant T serait plutôt de se tourner vers un prêt de six mois qu'un transfert sec. Une situation qui crisperait quelque peu en interne, car l'OL aimerait lui trouver une solution de sortie, comme c'est aussi le cas pour Dejan Lovren.

Sous contrat jusqu'en 2025, Diomandé est désormais barré à l'Olympique lyonnais. Cette saison, il a disputé 10 affiches de Ligue 1, mais lorsque les absences ont touché le secteur central de la charnière de l'OL, il n'a pas eu sa chance. Avec L'arrivée d'Adryelson, et même si Mamadou Sarr est parti en prêt, il reste encore dans la hiérarchie derrière Jake O'Brien, Duje Caleta-Car, Dejan Lovren, Clinton Mata et donc le Brésilien. Pierre Sage ne l'a ainsi jamais fait jouer, l'écartant du groupe convoqué pour les rencontres ou le laissant sur le banc.